„Party in Belgrade“ zatrpana zahtevima za putovanje u Srbij

AJNDHOVEN – Nakon priloga na holandskoj televiziji o procesu vakcinacije u Srbiji i tome da cepivo mogu da prime i stranci, turistička agencija „Party in Belgrade“ u Ajndhovenu, čiji su vlasnici Srpkinja Tanja Marković Zaatman i njen suprug HolanđaninTomason, zatrpana je pozivima i zahtevima da im organizuju putovanje u Srbiju.

Tomas Zetman je ovih dana gost na brojnim holandskim medijima, gde objašnjava kako teče imunizacija u Srbiji i koji je način da i Holanđani mogu da se prijave vakcinaciju u Srbiji.

„Neprestano nam stižu pitanja da li možemo da im organizujemo putovanje u Srbiju na vakcinaciju, a za poslednje dve nedelje uspeli su da to organizujemo u Beograd za 15 ljudi“, kaže Tanja.

A sve je počelo, priča ona slučajnokada se njoj i njenom suprugu obratilo dvoje holandskih državljana koji su bili u Beogradu u želji da dobiju vakcinu protiv kovida-19.

„Uputili smo ih na e-Upravu i tako je krenulo. Oni su to ispričali prijateljima, oni su nas kontaktirali i poslali smo 15 ljudi na vakcinaciju u Srbiju. To je bio onaj vikend kada je u Srbiji vakcinisano 22.000 stranih državljana“,priča Tanja.

„Mediji nas sada bukvalno zovu non stop. U zadnja dva dana dobili smo više od 300 upita“, počinje priču Tanja.

Kaže, reč je i o upitima velikih kompanija u Holandiji, koje žele da njihovi zaposleni budu vakcinisani.

„Dobili smo poziv od jedne velike kompanije koja se bavi proizvodnjom obuće i odeće, holandski brend je u pitanju… Oni su pričali o 400 svojih radnika koje bi poslali avionom za Srbiju i to bi isto uradili i za revakcinaciju. Nama se javljaju od srednjih preduzeća do velikih kompanija. Javljaju se ljudi koji ne pitaju koliko to košta i nama je to potpuno nadrealna situacija“, objašnjava sagovornica.

Ljudi se najčešće javljaju za Fajzerovu i Sinofarm vakcinu, kaže Tanja, dodajući da im se javlja puno vlasnika firmi koje sarađuju sa kineskim kompanijama i kojima posao zavisi od vakcinisanja.

„Trudimo se da odgovorimo svima, poprilično je haotično. Mi ih upućujemo na e-Upravu. Nisam sigurna da ćemo sve zainteresovane uspeti da odvedemo u Srbiju, jer to isključivo zavisi od slotova koji stižu od e-Uprave“, pojašnjava Tanja.

Ona kaže i da je u Holandiji preporuka da se ne putuje, ali i da ima osećaj da je ljudima sada muka od svega, jer je, kaže, tamo sve zatvoreno od oktobra.

„Ljudima se smučila ova situacija i pokušavaju da nađu načine da se vakcinišu da bi mogli da nastave sa normalnim životom“, poručuje sagovornica i ukazuje da se Holanđani plaše da prime AstraZeneka vakcinu, koju je Holandija stopirala, pa ponovo pustila u upotrebu.

„Jedina opcija koju vlada daje je Fajzerova vakcina. Holandska vakcina Janšen još uvek nije odobrena. Vakcinacija ide jako sporo, još nisu vakcinisani medicinski radnici, rizične grupe, ne govori se ni kada bi mogli da budu vakcinisani i kojom vakcinom. Zato su mnogi rešili da preuzmu stvar u svoje ruke“, kaže.

Reakcija Holanđana koji su vakcinisani u Srbiji je dobra, kaže Tanja, dodajući da su bili iznenađeni profesionalnim pristupom, kao i da nisu znali da je Srbija „tako lepa zemlja“.

Turistička agencija „Party in Belgrade“ posluje od 2017. godine u Ajndhovenu i primarno se bavi promocijom srpskog party turizma u Holandiji,. organizuje posetu Holanđana Beograd i Srbiju na duge vikende.

„Ideja je potekla od mog supruga koji obožava Srbiju i želeli smo da pokažemo Holanđanima Srbiju. Beograd važi za jedan od najboljih gradova za noćni život… Agencija je lepo poslovala sve dok se korona nije pojavila, tada je sve stalo…“, kaže Tanja.

Smatra da je priča oko vakcinacije dobra marketinška kampanja za Srbiju. Ako smo pametni, da iskoristimo to da promovišemo zemlju u lepšem svetlu“, poručuje Tanja.

Dodaje da ima i onih koji obaveštavaju građane da se jave agenciji „Party in Belgrade“ ukoliko žele da prime vakcinu protiv virusa korona. Međutim, napominje, to nije baš tako.

„To baš nije tačno, jer mi zavisimo od portala e-Uprava i od slotova koje možda dobijemo“, ukazuje ona i dodaje da to nije biznis njenog supruga i nje, te da ne žele da na tome zarade novac.

„Pratimo preporuke holandske vlade da se ne putuje, ali ako ljudi žele da odu u Srbiju pokušaćemo da im pomognemo. Nenadano smo se našli u ovoj situaciji, ali ćemo pomoći koliko možemo u organizaciji prevoza, smeštaja…“, navodi Tanja, koja je imala čak tri puta koronu. Planira da primi vakcinu.

„Vakcinisala bih se, ali mislim da mogu da sačekam. I suprug je preležao kovid, imamo neki imuni sistem, pa bih mogla za oko pola godine da se vakcinišem“, rekla je ona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.