Pastorka Vudija Alena detaljno opisala kako ju je on seksualno napao

Usvojena ćerka glumice Mie Ferou, Dilan Farou detaljno je danas opisala kako ju je seksualno napastvovao režiser Vudi Alen, koji je u to vreme bio u braku s njenom majkom, a glumce koji igraju u njegovim filmovima nazvala je „saučesnicima“ u održavanju „kulture ćutanja“.

Dilan Farou je u snimljenom intervjuu na televiziji Si-Bi-Es rekla da ju je Alen 1992. godine, kada je imala sedam godina, seksualno maltretirao u kući njene majke u saveznoj državi Konektikat. To je bio njen prvi televizijski intervju.

„Pošto je tišina na tu temu prekinuta istupima mnogih hrabrih ljudi protiv brojnih poznatih ličnosti, smatrala sam da je važno da dodam svoju priču njihovim, jer je to nešto s čim sam se dugo vremena borila“, kazala je Dilan Farou.

Protiv Alena je vodjena istraga zbog tog slučaja, ali nije podignuta optužnica, a on je dugo negirao da je neprikladno dodirivao svoju pastorku. On je danas ponovo odbacio njene tvrdnje i kazao da „porodica Farou cinično koristi priliku koju je pružio pokret ‘Ustani’ časopisa Tajm da ponovi tu diskreditovanu optužbu“.

„Nikada nisam maltretirao svoju ćerku i to su sve istrage zaključile pre četvrt veka“, rekao je Alen.

Kada je Farou prvi put iznela te navode pre više od 25 godina, njih su detaljno istraživale i klinika za decu žrtve seksualnog nasilja i Kancelarija države Njujork za dečja i porodična pitanja. Obe ustanove su posle višemesečne istrage zaključile, nezavisno jedna od druge, da Farou nije seksualno napadnuta, i zauzele stav da je Mia Farou verovatno instruisala svoju ćerku da ispriča tu priču u vreme razlaza s Alenom.

Alen je naveo da je stariji brat Dilan Farou, Mozes rekao da je video kako njihova majka instruiše Dilan.“Izgleda da je to dalo rezultate, i nažalost, ja sam siguran da Dilan istinski veruje u to što kaže“, rekao je režiser.

Alenovu verziju dogadjaja – da je gnevna Mia Farou smislila tu priču, Dilan Farou je nazvala „ludom“.“Ne razumem kako se više veruje u tu ludu priču da je meni ispran mozak nego u to što ja kažem da me je moj otac seksualno napao“, navela je Dilan Farou.

Ona se rasplakala kada joj je pušten isečak intervjua s Alenom iz 1992. godine u kojem on negira njene optužbe.

„On laže, i laže toliko dugo. I teško mi je da ga vidim i da mu čujem glas“, kazala je Farou.

Nekoliko glumaca koji su radili sa Vudijem Alenom distanciralo se prethodnih dana od 82-godišnjeg režisera i glumca.

