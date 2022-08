Patrijarhu urucena Svetosavska povelja Herceg Novog

HERCEG NOVI – Svečana akademija povodom 640 godina od osnivanja Herceg Novog održana je večeras na Kanli Kuli gde je gradonačelnik Stevan Katić uručio patrijarhu srpskom Porfiriju Svetosavsku povelju grada.

Patrijarh je rekao da je počastvovan Svetostefanskom Poveljom, koja je za njega, kako je naveo, podsetnik na nezaboravne dane provedene sa Novljanima u Herceg Novom.

„Ovaj jubilej značajan je za vas Novljane, za Boku Kotorsku, za Crnu Goru, ali i za Hercegovinu, za naš narod gde god da živi, ali i za našu crkvu u celini. Za to postoji mnogo razloga, a najvažniji je taj što su Herceg Novi i čitava Boka Kotorska i dalje uz more na jugoistok, jedino mesto gde su Srbi, pravoslavni hrišćani, bil i zahvaljujući junaštvu i mudrosti, opstali kao mediteranski narod“, poručio je Porfirije.

Podsetivši na izreku da se Mediteran prostire tamo „gde cveta limun žut, gde rastu maslina, palma, gde rađa smokva koja u rodno kasno leto podseća na blagodati Mediterana, na Boku, na one koji ovde žive uz jadransku obalu“, patrijarh je rekao da to znači da pravoslavni Srbi spajaju dva najvažnija evropska civilizacijska i privredna puta, dva ključna evropska krvotoka, a to su Dunav i Sredozemno more.

„Preko Boke i Herceg Novog i mi smo, kao uostalom i drugi bratski slovenski narodi sa jadranskih i crnomorskih obala, sudeonici i baštinici mediteranske civilizacije koja je svetu donela Bibliju, Talmud, Kuran, atinsku demokratiju, ali i rimsko pravo“, rekao je patrijarh.

On je ocenio da svi koji dođu u Herceg Novi ubrzo prestanu da se osećaju kao gosti i imaju utisak da su se vratili sami sebi.

„I Herceg Novi kao i čitava Boka, gde se spajaju kopno i more, jeste prostor koji pokriva nebo, kojim dominira nebo, gde je nebo prisutno, o čemu svedoče tolike svetinje svuda oko nas, o čemu svedoči sveti manastir Savina. Tu gde je nebo prisutno nema granica“, rekao je patrijarh.

Nema, naglasio je, granica između neba i zemlje, između prošlosti i sadašnjosti, između ljudi, pojedinaca, porodica, niti između naroda i vera.

„Tu gde je nebo prisutno, a Herceg Novi jeste prostor gde je nebo prisutno, tu postoji jedno večno sada u kojem se nalazi kao u centru Bog, a tamo gde je On tu zapravo postoji isključivo i samo ljubav kao polazna tačka i koren iz kojeg se sve ostalo razvija. I zato je Sveti Sava, polazeći odavde na svoja putovanja, baš zato što je Herceg Novi bio namenjen da bude prisustvo neba, usadio u ovaj kamen i u vodu, u sve što postoji, znak Hristov“, poručio je Porfirije.

Kako je rekao, Sveti Sava je usadio kosmopolitski duh, tj. duh ljubavi koja se ne plaši drugačijeg.

On je istakao da je jevanđeljska ljubav koju sobom nosi i kojom je obeležen Herceg Novi, jer je obeležen Svetim Savom, apsolutno i sasvim nešto drugačije.

„Herceg Novi zaista jeste po svojoj otvorenosti srce koje ima mnogo ulaza, ali nema izlaza“, rekao je patrijarh.

Rekao je i da je Boka, koja ima toliko pravoslavnih svetinja i pravoslavnih Srba, uvek bila otvorena za sve, te da su u njoj pravoslavni Srbi uvek izgrađivali najbolje moguće odnose sa drugim verama, sa braćom rimokatolicima, ali i sa drugim predstavnicima verskih zajednica.

Pomenuo je i osnivača Herceg Novog koji se potpisivao sa Stefan, Božjom milošću kralj Srba, Bosne, Pomorja i Zapadnih strana.

„I on, Stefan Tvrtko Prvi Kotromanić je svoj novi grad podizao na dva pomenuta principa, na Svetosavskom zavetu, jer se i sam krunom nemanjićkih praroditelja krunisao nad grobom Svetog Save u manastiru Mileševi, i na kosmopolitskom, jer je Herceg Novi osnovan radi trgovine solju i unapređenja pomorskog saobraćaja, što je Herceg Novi učinilo i globalno poznatim“, kazao je patrijarh.

Patarijarh je istakao da je neizmerno darovan ljubavlju građana Heceg novog i mitropolita Joanikija, a građane je zamolio da u njega, ali i u druge episkope u Crnoj Gori, koji su deo i članovi Sabora SPC, imaju poverenje kakvo su imali u mitropolita Amfilohija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.