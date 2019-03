„Patriotski“ rikverc! Zašto se američki auto-gigant vraća iz Evrope i Rusije

Američki proizvođač automobila, kompanija „Ford“, zatvara tri fabrike u Rusiji jer povlači iz proizvodnje putničke automobile u toj zemlji. „Ford“ je objavio da će prestati da proizvodi putnička vozila u Rusiji do kraja juna – zatvoriće pogone za sklapanje vozila u Sankt Peterburgu i Naberežnije Čelnom, kao i fabriku motora u Jelabuzi.

Američka kompanija za ovakvu odluku krivi slab oporavak ruskog tržišta automobila nakon ekonomskog usporavanja proteklih godina, kao i okretanje kupaca jeftinijim automobilima. „Ford“ će se, kako se navodi, u Rusiji ubuduće fokusirati na komercijalne kombije „Transit“.

Na pitanje da li je ova odluka jednog od najpoznatijih proizvođača automobila uzrokovana napetim odnosima SAD i Ruske Federacije, kao i pozivom američkog predsednika Trampa da se nacionalne auto-kompanije vrate u SAD, prof. dr Slobodan Aćimović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu odgovara da je sklon tome da veruje da su ovakve odluke velikih kompanija — poslovno vođene.

„Međutim, u ovom slučaju zaista je moguće da je reč o nekoj vrsti patriotskog poziva da se ’vratimo nazad‘, što je takođe bio primer 2008. i 2009. godine kada su se neke druge automobilske kompanije vraćale iz nekih zemalja u matičnu državu. Naravno, pravu istinu teško da ćemo saznati“, kaže Aćimović za Sputnjik.

Andrej Leontjev, ruski ekspert za automobilsku industriju, međutim, smatra da nije potpuno ispravno reći da „Ford“ odlazi iz Rusije.

„Za početak, treba se setiti da ruska auto-industrija dosta duguje ’Fordu‘ jer je upravo ta kompanija otvorila fabriku prvo u Nižnjem Novgorodu, a onda u Gorkom, gradovima koji su počeli da proizvode automobile za široko tržište. Sa druge strane ’Ford‘ je počeo da se ’trese‘ krajem ’90-ih godina, kada su kupili mnogo toga — ’Mazdu‘, ’Volvo‘, gomilu brendova s kojima potom nisu mogli da izađu na kraj. Napori da svi ti automobili budu zasnovani na istoj platformi doveli su do toga da svi ti brendovi počnu da posustaju“, objašnjava Leontjev.

Kako kaže, ono što je kod njih ostalo dobro bio je onaj američki deo, a ovaj u Evropi je počeo da se osipa.

„Problem je u tome što je za tržište zemalja u razvoju potreban jeftin automobil, a kod njih takvih automobila nije bilo i nisu imali šta da ponude. Recimo, ’fijesta‘ i ’ford fokus‘, koji su nekada bili najpopularniji strani automobili u Rusiji, postajali su sve skuplji, a ljudi nisu bili spremni da ’fokus‘ percipiraju kao automobil više klase“, napominje Leontjev i dodaje da „Ford“ ne odlazi, već samo pokušava da opstane i da ostavi ono što se stabilno prodaje, a da ukine one modele čija je budućnost sumnjiva.

Igor Moržareto, partner analitičke agencije „Avtostat“, za Sputnjik napominje da se o ovom potezu američke kompanije priča još od Nove godine.

„Teško je reći ima li to ikakve veze s ruskim tržištem jer Ford, u principu, menja politiku prema evropskom tržištu. On ne odlazi samo iz Rusije, već zatvara i dve velike fabrike u Evropi i uopšte zatvara proizvodnju putničkih automobila u Evropi u celini, ostavljajući samo komercijalne automobile i krosovere. To je dakle politika prema Evropi, a ne samo prema Rusiji. Takođe, prodaja ’Fordovih‘ automobila u Rusiji nije velika i u tom svetlu tri fabrike su očigledno previše i samo generišu gubitke“, kategoričan je Moržareto.

Prema njegovim rečima, problem „Forda“ u Rusiji vezan je za opšte stanje tržišta koje je 2014. značajno opalo, a promenila se i njegova struktura. „Ford“ za to nije bio spreman, i ne samo on, već i još nekoliko kompanija koje su očekivale da će potražnja rasti. Tako je bilo početkom dvehiljaditih i početkom ove decenije. Nažalost, zaključuje Moržareto za Sputnjik, tržište se u Rusiji promenilo i kupci sada biraju jeftinije modele, koje „Ford“ nema.

