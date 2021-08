Pavic: Srpski drzavljani dobro, radi se na njihovoj evakuaciji

NJU DELHI – Siniša Pavić, otpravnik poslova ambasade Srbije u Indiji, koja je na nerezidencijalnoj osnovi nadležna i za Avganistan, izjavio je danas da je troje državljana Srbije u Avganistanu dobro i da se radi na njihovoj evakuaciji, ali da niko ne može da kaže kada će letovi biti mogući.

„U permanentnom smo kontaktu sa troje naših državljana koje imamo evidentirane kao lica o čijoj evakuaciji vodimo akciju i računa. Oni su pre svega zdravi“, rekao je Pavić za televiziju Tanjug.

Ponovio je da je ambasada u stalnom kontaktu sa njima i da se napori za njihovu evakuaciju nastavljaju.

Rezultati tog postupka zavise od dve stvari, najpre, kako je naveo Pavić, od spremnosti međunarodnih partnera Srbije da se to izvrši.

„Tu smo u toku dana postigli značajan iskorak i imamo odgovarajuća obećanja da će to biti izvedeno na najbolji način. Prvi element, iskazana spremnost da se to izvede, imamo. Odgovarajuće dogovore u vezi sa tim imamo i to je poznato i našim državljanima“, rekao je on.

Drugi momenat, kaže Pavić, jeste faktička mogućnost da do evakuacionih letova dođe.

„Tu je situacija poslednjih sati išla u negativnom smeru. Niko ne može sa sigurnošću da tvrdi u kom trenutku će letovi biti mogući“, istakao je on.

Pavić je rekao da se u ovom trenutku nalazi veliki broj, od 5.000 do 6.000 ljudi, na aerodromskoj pisti i u toj situaciji nema uslova za bezbedne letove.

„U ovom trenutku niko ne može da sa sigurnošću da tvrdi u kom trenutku će biti moguće organizovati letove sa aerodroma“, kazao je on.

Ukazuje da nikome ne odgovara situacija na aerodromu, ali i da su kontrola i mogućnost odlučivanja o dinamici dešavanja velike nepoznanice.

Od ukupno troje državljana Srbije, prema njegovim rečima, imamo situaciju da su dvojica zajedno na istoj lokaciji, a jedna državljanka je odvojena.

„Biću najsrećniji da povod za slične izjave bude pozitivan ishod cele situacije. Do tog trenutka mogu reći da je apsolutni prioritet situacija sa našim državljanima“, kazao je on.

Kada je reč o situaciji u Avganistanu, Pavić je kazao da ima dosta potresnih snimaka, fotografija i priča.

„Rekao bih da su najpotresnije one slike i priče koje su se pojavile na društvenim mrežama o tome da uprkos naporima od strane rukovodstva i portparola talibana da sebe predstave u novom svetlu u odnosu na sliku koja o njima vlada, da su zainteresovani za mirno rešenje situacije, pre svega kada je u pitanju ženska populacija, u dešavanjima poslednjih dana vidi se razlog za ozbiljan strah“, objasnio je on.

Pavić je podsetio kakva su bila iskustva u pogledu tretiranja ženske populacije i rekao da su snimci koji su se pojavili u vezi s tim potresni.

Inače, po bilateralnom sporazumu ambasada Srbije pruža i konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima, a prema Pavićevim rečima, do sada nije bilo informacija da se neko od državljana Crne Gore nalazi u Avganistanu i da je zaintersovan za evakuaciju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.