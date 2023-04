Pavićević: Pobeda Milatovića zaslužena, počinje nova era crnogorske politike

PODGORICA – Bilo je i matematički i politički očekivano da će Jakov Milatović, kao kandidat koji se vezuje za velike ideale od 30. avgusta 2020. godine, u drugom krugu izbora ubedljivo da pobedi Mila Đukanovića, rekao je za Tanjug politički analitičar Vladimir Pavićević i naglasio da je pobeda Milatovića zaista ubedljiva, od skoro 20 procenata razlike.

“Ova pobeda Jakova Milatovića je zaslužena, on je bio super-junak u ovoj kampanji, kad se pogledaju njegove reference, akademske, pa i političke, doduše kraće nego Milove, ali možda je to dalo Jakovu Milatoviću i neku prednost, dodatno. Podrška svih aktera koji su doprineli razvlašćivanju DPS 2020. godine, sigurno je doprinela njegovoj pobedi, da on ima preko 230.000 glasova, to je za crnogorske prilike zaista izvanredan rezultat,” rekao je Pavićević.

On je dodao da je, kako je rekao “meko” razvlašćivanje Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića počelo još 30. avgusta 2020. godine, a da je sada, kada je došlo vreme da Đukanović ode, počelo i “puno razvlaščivanje” Mila Đukanovića i ulazak Crne Gore kao političke zajednice dubinski u, kako Pavićević kaže, “post-đukanovićevsku eru crnogorske politike.”

“Ključno obeležje te ere biće pomirenje, stabilizacija prilika, smanjivanje tenzija, a u prilog tome najbolje govori kako su izgledala ova dva izborna dana, a to je da nema tenzija, nema sukoba, konflikata, izbori su bili kao redovan dan. Nakon narednih parlamentarnih izbora imaćemo novu arhitekturu crnogorske političke scene, koja podrazumeva drastično manji uticaj Milovog DPS, ta stranka će sada nastaviti da pada, ja mislim da će doći do tačke kada nema nikakvog političkog uticaja”, navodi Pavićević.

On objašnjava da će se suština političkih procesa, odlučivanja i uticaja moći da se prebaci na odnose u političkoj opciji koja sve vezuje za ideale od 30. avgusta 2020. i za sada se, kaže Pavićević, tu izdvajaju tri grupacije, koje će biti ključ na sledećim izborima.

“Jedna ide oko Demokratskog fronta (DF), odnosno nekadašnje koalicije “Za budućnost Crne Gore” koja je 2020. godine uzela 33 posto glasova, tu DF računa da bi možda Jokovićev SNP mogao da se priključi pa da se čuva ta snaga. Drugi blok trebalo bi da čine Dritan (Abazović) i (Aleksa Bečić), dakle Ura i demokrate, i oni računaju na Jokovićev SNP, kao neku vrstu dodatne podrške, pa da se osnaži taj blok. Treći blok će da bude “Evropa sad” koji će uz sebe da veže poneke male stranke. To znači da će ključna politička borba na sledećim parlamentarnim izborima da se vodi između ta tri bloka i ukoliko ta borba bude jača, to će uticaj DPS da bude manji”, kaže Pavićević.

On veruje da će glasači DPS u tom slučaju glasati za novu opciju oko bloka “Evropa sad” i oko koalicije Abazovića, Bečića i eventualno Jokovića, a ne da će izabrati blok oko DF.

Pavićević kaže i da parlamentarni izbori 11. juna nisu izvesni, zato što, dodaje, postoji mogućnost da Ustavni sud proglasi neustavnim izvesne zakone, pa i Zakon o predsedniku, čime bi kako objašnjava, i Ukaz o raspisivanju parlamentarnih izbora koji je raspisao Đukanović, bio neustavan.

To bi onda značilo, kaže Pavićević, da bi parlamentarni izbori mogli da budu pomereni, za kako Pavićević predviđa, možda i za proleće sledeće godine.

(Tanjug)

