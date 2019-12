Pavlopulos: SRB na visini zadata po pitanju evropskih standa

ATINA – Srbija je na „visini zadatka“ u odnosu na zahteve evropskih standarda, konstatovao je predsednik Grčke Prokopis Pavlopulos u razgovoru sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem i izrazio očekivanje da će procedura prijema naše zemlje u članstvo EU biti ubrzano.

„Mi Grci doprinosimo po tom pitanju i ova poseta doprinosi tome“, dodao je on i istakao da je Srbija značajno napredovala u procesu evrposkih integracija.

Pavlopulos je istakao da je Grčka već više od 40 godina punopravna članica EU, organizacije koja, po njegovim rečima, u globalnim okvirima treba da ima ulogu mehanizma koji promoviše i obezbeđuje mir, osnovna ljudska prava, demokratiju, pravosuđe i socijalnu pravdu.

„Takvu Evropu želimo da izgradimo“, poručio je predsednik Grčke i dodao da su zato Uniji neophodne i države koje sada nisu članice, jer i one,kaže, moraju imati evropsku svest.

Prema njegovim rečima, jugoistočna Evropa treba da bude jedan od stubova EU, a zemlje regiona tome treba da doprinesu tako što će iza sebe ostaviti „balkanske ratove, konflike i neslaganja“.

„To je istorijski period, koji nas je mnogo naučio, ali treba da gledamo napred i da stvorimo jedan ‘jugoistočni stub’ i da gradimo budućnost“, poručio je on.

Kako je rekao, zemlje koje žele da postanu čcanice EU treba da ispunjavaju određene uslove, a prvi i osnovni je da se ispune svi evropski standardi i da budu rešena sva nelaganja između zemalja, jer EU ne može da bude prostor na kome će se rešavati neslaganja država članica sa drugim državama.

Pavlopulos je naglasio da je Srbija učinila značajne promene i otvorila mnoga poglavlja u pregovorima sa EU.

„Vi ste na visini zadatka u odnosu na zahteve evropskih standarda i Grčka će pomoći na vašem putu ka EU“, poručio je predsednik Grčke.

Pavlopulos je istakao da Grčka želi još bolju saradnju sa Srbijom u svim sektorima, a uveren je da će zahvaljujući poseti Vučića odnosi dve zemlje biti još bolji i prisniji, tim pre što se zasnivaju na dugom prijateljstvu u čijem temelju je zajedničko pravoslavno nasleđe.

Kako je rekao, odnosi Srbije i Grčke su efikasni i imaju mnogo aspekata, a posebno se izdvajaju ekonomski, koji će biti predmet razgovora tokom dvodnevne posete Vučića Grčkoj.

„Imamo značajne alate da više razvijamo ove odnose“, naglasio je Pavlopulos i istakao da će tome posebno doprineti planirano potpisivanje Deklaracije o strateškoj saradnji, kao i da će biti održan treći sastanak Visokog saveta za saradnju.

Kada je reč o procesu učlanjenja Srbije u EU, predsednik Grčke je naglasio da je Srbija učinila značajan napredak.

Naglasio je da je Grčka posvećena sprovođenju evrposkog i međunarodnog prava, i u tom kontekstu osvrnuo se na grčko -turske odnose i situaciju u Mediteranu, posebno na Siriju.

Grčka se zalaže za evrposku perspektivu Turske, ali, istakao je, Turska ne poštuje osnovne principe evropske perspktive i krši osnovna evropska i međunarodna prava.

Kao primer je naveo intervenciju u Siriji koja krši svaki pojam evropskog i međunarodnog prava, naveo je on i dodao da se isto krše prava izbleglica i migranata, kao i sporazum sa EU.

Pavlopulos je komentarišući Memorandum koji su potpisali Turska i Libija rekao da se krše suverena prava Grčke i da Turska ne poštuje osnovne principe međunarodnog prava, granice i ekskluzivnu ekonomsku zonu Grčke, kao i da po tom memorandumu „Krit i Rodos ne postoje“.

Takođe, ukazao je da se ne zna koga predstavlja ta vlada u Tripoliju, kao i da će se Grčka surotstaviti namerama Turske i takvom ponašanju u međunarodnim odnosima.

„Grčka će zajedno sa EU i međunarodnim odnosima braniti svoje granice, svoju teritoriju i eksluzivnu ekonomsku zonu, kao i zonu EU“, poručio je on.

Zahvalio je Srbiji na podršci kada je reč o kiparskom pitanju i naglasio da Grčka želi da se što mirnije reši to pitanje, kao i da jedino može da se reši na federalnom principu.

„Ne mogu da postoje okupacione snage, to su stavi Grčke i Republike Kipar, kao i evropski stavovi i mi smo to jasno stavili na znanje turskoj strani da smo mi spremni za jedno rešenje“, naglasio je on.

