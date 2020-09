Peking: Nelegalna odluka da je Ladak federalna oblast Indije

PEKING – Kina je danas kao nelegalnu okarakterisala odluku vlasti u Indiji da region Ladak, koji se nalazi duž sporne granice između dve zemlje, proglase federalnom teritorijom.

To je na konferenciji za štampu saopštio portparol ministarstva inostranih poslova Kine Vang Venbin, koji je takođe rekao da su navodi da Kina gradi vojne baze i druge objekte u planinskom pograničnom području „potpuno neistiniti i motivisani skrivenim namerama“.

„Kina ne priznaje takozvani region Ladak pod kontrolom centralnih vlasti, koji je nelegalno uspostavila Indija“, rekao je Vang, i izrazio protivljenje Pekinga izgradnji nove infrastrukture na indijskoj strani granice, budući da to, kako smatraju kineske vlasti, ima za cilj da Indija stekne vojnu kontrolu nad pograničnim područjem.

Vang je rekao da kineske pogranične trupe operišu na svojoj strani granice i strogo se pridržavaju relevantnih sporazuma.

Visoki vojni zvaničnici Kine i Indije prošlog meseca su postigli sporazum kojim su se obe strane obavezale da neće povećavati svoje vojno prisustvo na granici, ali to, kako se čini, nije dovelo do smanjenja napetosti.

Kako navodi AP, nije jasno zbog čega prošlogodišnju odluku indijskih vlasti Peking smatra nelegalnom, ali je to po svemu sudeći povezano sa višedecenijskim bilateralnim sporom oko granice, usled kojeg je u junu došlo do otvorenog sukoba između armija dve zemlje.

Tada je poginulo 20 indijskih vojnika, a broj žrtava na kineskoj strani nije saopšten.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.