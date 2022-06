Penava: Plenković žrtvovao sopstveni narod

ZAGREB – Predsednik desno orijentisanog opozicionog Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava oštro je danas kritikovao aktuelnu vladu i premijera Andreja Plenkovića za kojeg je rekao da se odlučio za EU birokratiju žrtvujući sopstveni narod i nacionalni interes u kritičnom trenutku geostrateške nestabilnosti na celoj planeti.

„EU politika gospodina Plenkovića je dovela do toga da Hrvati iseljavaju iz Hrvatske, bez obzira na to što pojedinci koji su njemu podobni profitiraju i bivaju za to nagrađeni i visoko pozicionirani. Mislim da je to cena koja je nama neprihvatljiva“, rekao je Penava na konferenciji za novinare.

Poručio je da Domovinski pokret jasno stoji na poziciji domovinske i jake Hrvatske, gde se između interesa Brisela i interesa Zagreba, kako je naveo, moramo odlučiti za interes Zagreba jer znak jednakosti između Zagreba i Brisela nipošto ne stoji.

„Nažalost, aktualna vlada čvrsto se odlučila za EU birokratiju, za hladne radijatore u stanovima i hladne peći u industrijskim pogonima u Hrvatskoj, žrtvujući time vlastiti narod i nacionalni interes zbog EU interesa. Za to su i obilno nagrađeni kroz uspešno kadrovanje“, rekao je Penava i kao primer naveo evropsku poslanicu Dubravku Šuicu, koja je na kongresu EPP izabrana za jednog od 10 potpredsednika, preneli su hrvatski mediji.

Dok, kako je naveo, određeni kadrovi isplivavaju i njihove karijere idu prema gore, dotle hrvatski narod i životni standard u Hrvatskoj ide prema dole.

Penava je poručio da to nije cena koja je vredna i nije politika domovinske Hrvatske, već je to politika koja Hrvatsku iseljava, raseljava, gasi pogone i koja od Hrvatske pravi „malu zemlju za veliki odmor“.

Penava je istakao da zna da je teže imati politiku koja nailazi na veliki otpor, poput one koju provodi Orban u Mađarskoj, međutim, dodao je, Orbanova politika dovela je do toga da Hrvati idu u Mađarsku da kupuju gorivo za svoje automobile.

On je pozvao narod da se osvesti, jer, kako je rekao, u Hrvatskoj neće ostati ništa.

Upitao je šta Hrvatska i hrvatski čovek imaju od pozicije Dubravke Šuice na mestu potpredsednice Evropske komisije ili Marije Pejčinović Burić na mestu Generalnen sekretarke Saveta Evrope, a što je svojevremeno i „slavodobitno“ prikazivano kao veliki uspeh hrvatske diplomacije.

(Tanjug)

