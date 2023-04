Peskov: Crno more nikada neće postati more NATO-a

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Crno more nikada neće postati more NATO-a već da mora ostati more saradnje svih priobalnih država.

Peskov je komentarisao današnju izjavu Kijeva da treba demilitarizovati Crno more i učiniti ga morem NATO-a i dodao da je ona zasnovana na dve kontradikcije, prenosi ruska agencija TASS.

„Crno more nikada neće biti more NATO-a, to je zajedničko more. NATO i demilitarizacija su međusobno isključivi koncepti“, naveo je portparol Kremlja.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba, koji se video pozivom obratio na konferenciji o crnomorskoj bezbednosti, izjavio je danas da je „vreme da se Crno more pretvori u ono što je Baltičko more postalo, more NATO-a“, misleći na nedavni prijem Finske u vojnu alijansu.

Kuleba je saopštio da Kijev neće odustati od svog zahteva da Rusija povuče svoje vojnijke sa Krima i delova koje je nedavno nezakonito anektirala kao uslov da se završi rat.

Rumunija, Ukrajina i Moldavija danas su potpisale dogovore u Bukureštu posle trilateralnog skupa o bezbednosti u Crnom moru.

(Beta)

