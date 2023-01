Peskov: Laž je da je Putin pretio Džonsonu, znam o čemu je razgovarano

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitroj Peskov demantovao je danas tvrdnje bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin „pretio raketnim udarom”, i naveo je da zna o čemu su razgovarali Putin i Džonson.

„Ne, to što je gospodin Džonson rekao nije tačno, tačnije, to je laž. I, štaviše, reći ću da je to ili svesna laž, tada je pitanje s kojim ciljem je izabrao takvu verziju izlaganja, ili je nesvesna, jer on zapravo nije razumeo o čemu mu je govorio predsednik Putin“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara.

Peskov je kazao da zna o čemu se razgovarali Putin i Džonson, prenosi RIA Novosti.

„Znam o čemu je razgovarano tokom tog razgovora i još jednom zvanično ponavljam: ovo je laž. Nije bilo pretnji raketnim udarima. Govoreći o izazovima za bezbednost Ruske Federacije, predsednik Putin je napomenuo da, ako Ukrajina uđe u NATO, potencijalno raspoređivanje NATO ili američkih projektila na našim granicama značiće da će svaka raketa stići do Moskve za nekoliko minuta“, naveo je Peskov.

Džonson je prethodno izneo tvrdnju da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin pretio raketnim udarom tokom vanrednog telefonskog razgovoru uoči ruskog napada na Ukrajinu u februaru prošle godine.

Džonson je, u dokumentarcu Bi-Bi-Sija koji se bavi Putinovim razgovorima sa svetskim liderima, naveo da mu je Putin rekao da će takav raketni udar „trajati samo minut“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.