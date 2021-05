Peskov: Navodi Majkrosofta bez uticaja na susret Putin-Bajden

MOSKVA – Kremlj nema informacije o sajber napadima hakerske „Nobelijum grupe“ na agencije američke vlade, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je opisao navode američkog IT giganta Majkrosofta, koji je objavio informaciju o napadima, kao „apstraktne“ i naglasio da je malo verovatno da će to uticati na predstojeći susret predsednika Rusije Vladimira Putina i njegovog američkog kolege DŽoa Bajdena 16. juna, javlja Tas s.

„To je tako apstraktna izjava, recimo, kao kada bismo rekli da mislimo da glavna pretnja dolazi od Majkrosofta i njegovog softvera. To bi bila takođe optužba bez osnova. Ne verujemo da će ti navodi uticati na susret Putina i Bajdena“, kazao je Peskov.

Upitan da li bi optužbe Majkrosofta mogle da pojačaju tenzije između Moskve i Vašingtona uoči samita u Švajcarskoj, Peskov je rekao „da bismo odgovorili na to pitanje, moramo da razumemo šta su te hakerske grupe, zbog čega se povezuju sa Rusijom, šta ciljaju i koga, šta je bio rezultat i kako je Majkrosoft došao do toga“, pojasnio je Peskov.

On je dodao da Moskva nema takve informacije i da zato poziva Majkrosoft da pojasni svoju izjavu.

Potpredsednik Majkrosofta Tom Bart je ranije u blogu izjavio da su napadi na američke agencije došli od grupe Nobelijum iz Rusije, koji su stajali iza napada na softversku kompaniju Solar Vinds 2020. godine.

(Tanjug)

