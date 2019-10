Piloti NATO-a se pohvalili da su presreli „moćni“ Su-35

Belgijski vojni piloti koji dežuraju u baltičkom regionu saopštili su da su uspeli da prate ruske avione, među kojima je bio i „moćni“ Su-35.

„Lovci F-16, koji su trenutno raspoređeni u blizini severoistočne granice NATO-a, uspešno su danas presreli neke ruske avione, među kojima je bio i moćni Su-35. Naši piloti i kopneno osoblje uradili su velik posao ponovo obezbedivši evropski vazdušni prostor NATO-a“, piše u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu Ratnog vazduhoplovstva Belgije na Tviteru.

Saopštenje je ilustrovano fotografijom ruskog aviona tokom leta.

@BeAirForce #F16 's currently deployed near #NATO ’s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 ‘Flanker’. Our pilots and ground personnel did a great job, safeguarding the European NATO airspace once again. pic.twitter.com/09gQFw7llH

​To nije prvi put da se belgijski piloti, koji su deo patrolne misije NATO-a u baltičkim zemljama, „pohvale“ da su pratili ruske avione. Početkom oktobra oni su objavili video leta ruskog Su-34, snimljen termovizijskom kamerom.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) October 4, 2019