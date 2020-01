Pitali Amerikance da pokažu Iran na karti sveta, neki u ga smestili u Srbiju (foto)

Prema anketi koju je uradilo skoro 2.000 američkih ispitanika, samo 28% njih je uspelo da tačno pokaže gde se nalazi Iran na neobeleženoj mapi sveta.

Kada se ispitanicima približio Bliski istok na karti, to im je malo olakšalo zadatak, ali još uvek manje od trećine njih znalo je da pokaže zemlju o kojoj već danima bruje gotovo svi američki mediji.

NEW from me: We asked folks to identify Iran on an unlabeled map.

28% of them got it right. Here's where they guessed. https://t.co/XhP5OU9s2n pic.twitter.com/IQ8HYFDKxE

— Joanna Piacenza (@jpiacenza) January 8, 2020