Plana: Vreme za rešenje – međusobno priznanje

BEČ – Deset godina od početka dijalogu mora konačno doći do dogovora, koji podrazumeva međusobno priznanje, rekao je ambasador takozvanog Kosova u Austriji Ljuljzim Plana koji je istovremeno negirao da postoji opasnost po versko i istorijsko nasleđe, kao što je manastir Dečani, na KiM.

Plana je, u diskusiji na temu „Kosovo dodatna vrednost Evropi“, u organizaciji Diplomatske akademije i Instituta za podunavlje i srednju Evropu (IDM), kazao da Kosovo nije najveći problem na Balkanu, već da je veći problem Bosna i Hercegovina.

On smatra da, ako Evropska unija i SAD budu uložili napore, naravno uz napore dve strane, mora doći do rešenja u dijalogu, koje bi vodilo ka međusobnom priznavanju, a izrazio je i želju da Kosovo postane članica EU i NATO, članica međunarodnih organizacija, ali kako je, rekao, za to potrebna podrška.

Plana, kojem je ova diskusija ujedno i predstavljanje u Austriji, kazao je da Srbija mora preduzeti korake sa svoje strane, a to je, kako on smatra, da mora prihvatiti da su Srbi počinili zločine tokom 1990-tih godina.

Na pitanje da li objektima na listi svetske baštine UNESKO, kao što je manastir Dečani, preti opasnost on je rekao da njima niko ne preti na Kosovu.

„Imamo jedinstven Ustav u Evropi koji osigurava zaštitu kulturnom i verskom nasleđu. Niko nema interesa da ih ošteti“, poručio je on.

(Tanjug)

