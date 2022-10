Plenković odgovorio Milanoviću

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je prededsedniku Zoranu Milanoviću, koji je njega optužio za sve probleme u zemlji, a njegove ministre nazvao dronovima ubicama, kamikazama i šehidima, te ponovio više puta da nije imao informaciju o dolasku ruskih trgovaca vojnom opremom.

Plenković je, na pitanje novinara, komentarisao izjavu Milanovića o boravku ruskih trgovaca vojnog oružja u Vazduhoplovno-tehničkom zavodu i tvrdi da zasigurno o tome ništa nije znao.

„Nisam znao sigurno“, rekao je Plenković i dodao:

„Milanović se od početka mandata, otkad mu je uhapšen prijatelj (bivši direktor Janafa) Kovačević, počeo nenormalno da se ponaša. Sećate se toga, to je bilo u septembru 2020. godine. Za one koji ne znaju, Dragan Kovačević i Zoran Milanović su bliski prijatelji“, rekao je Plenković.

Tvrdi da je „otkad je počeo rat u Ukrajini, Milanović za sve Putinove izjave ima razumevanja“.

Podsetio je da je Kovačević zvao Milanovića dva dana nakon potresa u Janafu na, kako je rekao, „hranu da se ne baci“.

„Pazite sad ovo, to sam nedavno doznao – a Milanović tamo vuče Hranja, načelnika Glavnog štaba. To je ekipa koja će medijima i hrvatskoj javnosti tumačiti da smo kvinsliška vlada, korumpirana, izdajnička vlada. To je sad pesmica koju ta sprega – Milanović, Kovačević, mostovci kao njihovi mališani, stalno ponavljaju“, rekao je Plenković.

Rekao je i da su Milanovićevi, dok je bio premijer, ministri bili u Kovačevićevom klubu, ali ne u vreme lockdowna.

„To nije isto“, dodao je premijer.

Na pitanje zašto insistira na tome da je Milanović nervozan zbog Kovačevićevog hapšenja, Plenković kaže da novinari to mogu i da ispitaju.

„Vi ispitajte, vi zovete kredibilne goste s kraljevskim tretmanom u dnevnicima pa njih pitajte“, kazao je premijer i dodao da je važno da se to čuje i zna.

Rekao je i da nema uticaj na medije.

Plenkovićeva vlada je postavila Dragana Kovačevića da vodi Janaf.

„Ne vidim kakve veze ima aktualna afera u Ini, o nezakonitoj trgovini gasa i pljački Ine koju je otkrio Ured za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija, a ne policija, USKOK, DORH. Otkrio ju je Ured ministarstva u vladi kojoj sam ja premijer. To govori da je naša vlada privržena borbi protiv korupcije“, rekao je Plenković i dodao:

„Ponavljam hiljadu puta, borba protiv korupcije nema imena, prezimena, uvida u tajne izstrage, uticaj na šeficu USKOK-a, policiju.“

Ne znači, kazao je, da nema korupcije ako nema postupanja.

„Korupcija se rešava da tela postupaju, a ko je omogućio da tela postupaju bez upliva. Jeste li se zapitali to“, upitao je premijer novinare, preneli su hrvatski mediji.

Na ponovljeno pitanje o ZTC, ruskim trgovcima vojnom opremom i Banožiću, Plenković je ponovio „nikakve informacije o tome nismo imali.

„Kako da mi znamo ko dolazi kome na sastanak u neku firmu. Šta mislite da vlada ima ekran na kojoj blinka ‘evo, dolazi na sastanak’. Mislite li da SOA prati sve ljude, telefone i mejlove u Hrvatskoj? Pa, šta je vama, ljudi. Nije ovo Big Brother. Mislite li da je Banožić znao za sastanak? Koliko ja shvatam nije“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.