Plenković ponovo na meti poslanika zbog štrajka prosvetara

ZAGREB – Na burnoj sednici hrvatskog parlamenta je tokom „Aktuelnog prepodneva“, kada premijer odgovara na pitanja poslanika, Andreju Plenkoviću je upućeno više kritičkih poruka koje su se uglavnom odnosila ne štrajk prosvetara, koji je ušao u drugi mesec.

Poslanik najuticajnije opzicione SDP, Nenad Stazić, je poručio premijeru da bi za učitelje i nastavnike možda bilo novca da je manjej slao u Hercegovinu, izdvajao za Katoličku crkvu, privilegije branitelja i povlašćene penzije.

„Premijeru, jeste li razmislili o tome da prestanete silne milijarde dajete Katoličkoj crkvi? Da konačno zaustavite neprestano povećanje broja branitelja i njihovih privilegija? Da sprečite predsednicu Republike da deli okolo povlašćene penzije kome hoće i kako hoće i da novac prestanete da šaljetr u Hercegovinu? Možda biste tada imali dovoljno da ispunite zahteve onih koji uče decu“, rekao je Stazić.

Plenković mu je uzvratio da je neverovatno da u tom kontekstu spominje hrvatske branitelje naglasivši da je vlada ispravila brojne nepravde prema braniteljima i pokazala poštovanje prema dignitetu Domovinskog rata.

Što se tiče ponude sindikatima obrazovanja, Plenković je ponovio da je ona celovita. Dodao je i da novac za povećanje plata postoji jer se odustalo od snižavanja PDV-a.

„Vama je očito u interesu da se ovaj problem ne reši i da deca ostaju neobrazovana jer što su neobrazovanija, gluplja i primitivnija, to će lakše glasati za HDZ“, zaključio je Stazić.

SDP-ov Franko Vidović podsetio je na sve afere u Hrvatskoj vojsci na šta mu je ministar obrane Damir Krstičević odgovorio da je uvek bilo određenih incidenata, ali da to rešavaju.

„Hrvatska vojska je moćna, respektabilna, snažna, ona je nastala u Domovinskom ratu, donela je mir i slobodu. Danas hrvatski vojnik, pilot, tehničar, to su pošteni i čestiti ljudi. Hrvatski narod je ponosan na svoju vojsku, uvek je bilo u kontinuitetu događaja, incidenata, nečasnih ponašanja i kada ste i vi bili i sutra, ali videli ste da to rešavamo. Ja kao ministar to rešavam“, rekao je Krstičević.

HS S-ov Krešo Beljak je optužio premijera Plenkovića da se pogubio u političkom delovanju jer političku odgovornost preuzima lično.

„Probleme u školstvu trebalo je da reši ministarka obrazovanja ili je trebalo da vi rešite nju“, rekao je Beljak.

Dodao je da za šverc oružja u helikopteru Hrvatske vojske nije odgovoran Plenković, već ministar.

“ Ne može za sve probleme u svakom resoru biti odgovoran premijer“, primetio je Beljak.

Plenković je ponovio šta je vlada ponudila sindikatima obrazovanja, a za šverc oružja tvrdi da ga nije ni bilo, prenela je Hina.

(Tanjug)