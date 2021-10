Plenković: Prihvatamo presudu VS uplatićemo novac

ZAGREB – Vrhovni sud Hrvatske je u ponovljenom postupku odlučio da će u slučaju Fimi media vladajuća HDZ morati da plati 3,5 miliona kuna kazne, zbog izvlačenja novca iz državnih institucija, dok je nekadašnjem premijeru Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

Ovim povodom oglasio se premijer Andrej Plenković i rekao da je Vrhovni sud potvrdio presudu nižeg suda na osnovu koje je presuđeno i HDZ-u zbog krivičnog dela počinjenog dok je Sanader bio na njegovom mestu.

„HDZ poštuje presudu, uplatićemo novac. Mi prihvatamo presudu, žao nam je da nisu uvaženi elementi naših advokata“, rekao je Plenković.

On je rekao da aktuelno rukovodstvo stranke u tome nema nikakvu odgovornost, već da je to odgovornost onih kojis u na vlasti bili od 2004. do 2009.

„Današnja presuda suda dokaz je da ne postoji HDZ-ovo pravosuđe. Ovo je slučaj koji to dokazuje, to je važno za javnost, da o tome vode računa. Sigurno je da HDZ nema uticaj na pravosuđe, a da li ima neko drugi, ili neke sudije rade pod pritiskom opozicije ili retorike Milanovića. To ne znam i nije na meni da komentarišem“, rekao je premijer, preneli su hrvatski mediji.

Precizirao je da je to bivši premijer Ivo Sanader, koji je bio i predsednik stranke i dodao da je on zloupotrebio položaj.

„Mislim da ne moram 2021. godine govoriti da obični članovi HDZ-a, a velika većina nije znala ni imala veze sa tim“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

