Plenkovic: Troje poginulih i 11 povređenih u sudaru vozova

NOVSKA – Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je, nakon obilaska mesta teške železnicke nesreće kod Novske da su, prema trenutnim podacima, poginule tri osobe, a 11 ih je povređeno, ali da niko nije životno ugrožen te da nema podataka o drugim stradalima.

„Nekoliko povređenih osoba su hrvatski državljani, a nekoliko je stranih“, potvrdio je Plenković, napomenuvši da se podaci o njima mogu dobiti od Crvenog krsta u Novskoj, prenela je Hina.

Nesreća se dogodila kada je, prema nezvaničnim saznanjima hrvatskih medija, putnički voz prošao na crveno i udario u teretnu kompoziciju zaustavljenu zbog kvara, u mestu Rajić.

On nije želeo da govori o identitetu poginulih osoba pre nego što se provere svi podaci, te najavio da na teren treba da izađe Županijsko državno tužilaštvo iz Siska koje će to utvrditi i objaviti. Hospitalizovano je trenutno 11 osoba – u Pakracu jedna, u Novoj Gradiški sedam, a u Slavonskom Brodu tri, dodao je on.

Među povređenima ima nekoliko državljana Irana, za koje se pretpostavlja da su migranti koji su bili u vagonu teretnog voza, saznaje hrvatska TV Nova.

Plenković je rekao da se nesreća dogodila 10-ak minuta pre krajnjeg odredišta putnickog voza, odnosno Novske kada je putnički voz naleteo na zaustavljeni teretni. Udar je bio snažan i vagoni putnickog voza su iskočili iz šina.

„Ostavljamo rezervu da ima još povređenih jer su neki delovi voza udaljeni, nisu na pruzi“, napomenuo je premijer.

Na terenu su sve dežurne službe, rekao je on i najavio sprovođenje istrage kako bi se utvrdili uzroci nesreće.

Takođe je rekao da je putnicki voz saobraćao na lokalnoj liniji Vinkovci – Novska koji staje na puno stanica pa se pretpostavlja da je na polasku u Vinkovcima bilo više putnika te da je u trenutku nesrecHe već bio nadomak Novske.

„Teretni voz je dolazio iz Šida, a pošto je bila noć ne može se tačno proceniti kojom brzinom je išao, rekao je Plenković, koji nije hteo da spekuliše o uzrocima nesreće.

On je izrazio saučešće porodicama poginulih i izrazio žaljenje zbog tragičnog događaja.

(Tanjug)

