Plenković u raspravi sa novinarom: Vi ste aktivista

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je on taj koji će da reaguje na određene stvari, i da to neće diktirati ni mediji ni iko drugi.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da je njegova jučerašnja reakcija bila mlaka, kada je rekao da je napad na građane srpske nacionalnosti kod Knina izolovan incident, a ne posledica klime u društvu, prenosi regionalna televizija N1.

„To vi možete kao, pa ja bih rekao gotovo kao aktivista komentarisati, ne kao novinar. Ako želite to tako stavljati, onda je to vaš politički stav. Dakle, to je vrlo bitno. Ja Vam kao političar i predsednik Vlade vrlo jasno govorim da sam vrlo decidirano, vrlo odlučno i vrlo jasno osudio taj incident. Prema tome, to je sad stvar ukusa, da li ćete vi nešto kvalifikovati ovako ili onako“, rekao je Plenković.

Kada mu je novinar rekao da je u opisu posla novinara da bude aktivista za ljudska prava na nivou medija, Plenković je rekao da mu je drago da novinar sam kaže da je aktivista.

„Razumeo sam Vas. Aktivista. Shvatio sam sve“, rekao je Plenković.

(Tanjug)