Pljačkaši zlatare u Parizu „pali“ u autobusu za Srbiju (foto)

Spektakularna pljačka juvelirnice u Parizu, po svemu sudeći delo je srpskih kriminalaca.

Autobus na liniji Pariz – Beograd, u sredu popodne je zaustavila francuska policija, u blizini administrativne granice ove zemlje. Tada su u vozilo uleteli specijalci i povikali na francuskom „policija, policija“…

U autobus su ušle naoružane osobe u civilu, vičući na francuskom jeziku „policija, policija“. U tom trenutku nastaje haos jer putnici nisu znali šta ih je snašlo. Veoma uzbuđeni policajci naređuju putnicima da se niko ne pomera i samo za nekoliko sekundi u potpunosti kontrolišu autobus. Uperili su pištolje u putnike kao u nekom filmu.

Ovako priča jedan od putnika na liniji Pariz – Beograd, koji se zadesio u autobusu u trenutku kada je izvedena akcija francuske policije, a prenosi sajt „Svi Srbi u Parizu“.

Prema njegovim rečima, policija je pretresla autobus i u njemu našla plen iz spektakularne pljačke juvelirnice iz centra Pariza. Tom prilikom su uhapšene dve osobe a prtljag svih putnika je pretražen.

Prema rečima neimenovanog putnika, autobus koji je krenuo u osam iz Pariza se zaustavio negde oko 12 sati na izlasku iz Francuske, da bi vozači i putnici predahnuli, prenosi izvor koji se nalazio u autobusu. Posle ne tako duge pauze putnici su se vratili u autobus i tada nastaje prava drama.

Prema njegovim rečima, policija je izvodila jednog po jednog putnika i detaljno pregledala torbe.

„Otvarali su svaku kutijicu“, prenosi putnik. Nedugo potom, dva putnika su uhapšena.

U jednom trenutku stavljaju lisice dvojici muškaraca, srednjih godina koja su se vozila na spratu autobusa.

Putnik je uspeo da iz razgovora sa policajcima utvrdi razlog ove akcije.

„Rečeno je da je ova akcija usko povezana sa jučerašnjom pljačkom zlatare u Parizu o kojoj priča cela Francuska i da imaju informacije da se u autobusu nalazi ceo plen“, kaže putnik

Naime, u utorak se desila spektakularna pljačka u Parizu nadomak Jelisejskih polja o Jedna osoba je ušla u zlataru i zatražila da vidi nakit. Kada su prodavci izvadili nakit na sto, muškarac bez maske je izvadio pištolj i pobegao na električnom skuteru sa plenom procenjenim od dva do tri miliona evra.

France Regional News – Paris

French police have arrested two suspects after a robbery at a Paris jewellers where a thief made off with up to €3 million worth of jewellery making his getaway on an electronic scooter.

To read this article in full visit:https://t.co/W8ym8Ferlz pic.twitter.com/axtILP9adG

— TSC International News (@news_tsc) July 28, 2021