„Pobedio je samo u očima „fejk njuz“ medija. Ne priznajem ništa“

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da „ne priznaje ništa“, nakon što su mediji objavili da izgleda da je, prvi put, javno priznao da je njegov demokratski protivkandidat Džo Bajden pobedio na predsedničkim izborima 3. novembra.

„Pobedio je samo u očima medija koji plasiraju lažne vesti. Ne priznajem ništa! Pred nama je dug put. Ovo su bili namešteni izbori“, naveo je Tramp na Tviteru.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

U odvojenoj poruci ponovio je da su izbori bili namešteni i poručio: „Mi ćemo pobediti“.

Prethodno je na Tviteru napisao da je Bajden, kojeg nije imenovao, pobedio, jer su, kako tvrdi, izbori bili namešteni, što su mnogi mediji protumačili kao priznanje Bajdenove pobede.

„On je pobedio, jer su izbori bili namešteni“, naveo je Tramp.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020