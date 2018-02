Pobunjenici oborili ruski avion, pilot poginuo (video)

Ruski borbeni avion tipa Suhoj-25 oboren je u delu Sirije koji pod kontrolom drže pobunjeničke snage, preneli su svetski mediji.

Images Of Russian Warplane Sukhoi-25 Targetted By Free Syrian Army [F.S.A] pic.twitter.com/hWuRZTgUYr

Kako se navodi, letelica je pogođena na nebu iznad grada Idliba, na severu Sirije.

Sirijska Opservatorija za ljudska prava je saopštila da je pilot uspeo da izvrši katapultiranje, ali i da je verovatno zarobljen.

UPDATE — Russian plane shot down by Syrian opposition fighters over Syria's northwest Idlib province, badly injured pilot taken captive https://t.co/O7ryj2LuYS pic.twitter.com/zGGfZBAyHw

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 3, 2018