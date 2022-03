Pogledajte snimak granatiranja najveće nuklearke u Evropi (video)

U najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje izbio je požar, saopštio je gradonačelnik obližnjeg grada Energodara.

„Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Evropi, nuklearna elektrana Zaporožje gori“, rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov na svom Telegram kanalu. Rekao je da je to prijetnja svetskoj bezbednosti.

Orlov je snimio kratku videoporuku koju je podelio s više lokalnih ukrajinskih medija, pozivajući ruske vojnike da odmah prestanu s granatiranjem postrojenja.

Vest su par desetina minuta kasnije potvrdili i drugi svetski mediji.

Orlov je ranije rekao da se ukrajinske snage bore s ruskim vojnicima na periferiji grada i rekao da ruska vojna kolona ide prema nuklearnoj elektrani. Glasni pucnji i raketna paljba začuli su se kasno sinoć.

⚡️This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs

Prema poruci s Telegrama koju je objavio radnik elektrane, ruski vojnici pucali su na nuklearno postrojenje.

„U najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi postoji stvarna opasnost od nuklearne katastrofe. Zahtevamo prekid vatre!“ navodi se u poruci.

Agencija UNIAN takođe javlja da je izbio požar u nuklearnoj elektrani. Grad na reci Dnjepar proizvodi jednu četvrtinu električne energije u zemlji.

If this war in Ukraine is not STOPPED NOW the world will face another Chernobyl/Fukushima combined. Ukraine has 4 nuclear power plants and Russian army is shooting rockets and bombing right next to it. Don’t look away, STOP 🛑 Russian invasion NOW!!!

— Klitschko (@Klitschko) March 3, 2022