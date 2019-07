Poharani Halkidiki snimljen iz vazduha: Objavljeno zašto niko nije upozoren na uragan (video)

Broj poginulih u snažnom nevremenu na Halkidikiju porastao je na sedam nakon što je danas pronađeno telo muškarca u oblasti između Sozopolija i Nea Kalikratije, javlja „Katimerini“. Objavljene su i prve fotografije Halkidikija snimljene iz vazduha.

Forenzičari će ispitati da li telo pripada 62-godišnjem ribaru, koji je nestao u moru kod Kalikratije u sredu uveče.

Portparol Vlade Grčke Stelios Pecas rekao je da će biti ponuđena finansijska pomoć za tri opštine na Halkidikiju radi rekonstrukcije.

On je dodao da servis, kojim se šalju poruke upozorenja na mobilne telefone, još nije u funkciji u Grčkoj i poručio da je prioritet Vlade da ga aktivira.

Među stradalima u nevremenu je i dvoje dece, dok je više od 100 osoba povređeno, uključujući šestoro srpskih državljana.

Šef grčke diplomatije Nikolaos Dendijas uputio je saučešće porodicama i prijateljima žrtava i poručio da nadležne ekipe rade na tome da se šteta sanira što je pre moguće.

U zdravstvenom centru u Mudanji pregledano je 120 osoba nakon snažnog nevremena koje je pogodilo poluostrvo Halkidiki, saopštilo je danas grčko Ministarstvo zdravlja.

Od 120 osoba, devet je hospitalizovano u bolnici „Papanikolau“ u Solunu, gde se jedna žena nalazi na intenzivnoj nezi, 12 je smešteno u bolnicu „Poligiros“ na Halkidikiju, a petoro dece u Genimatasu sa lakšim povredama.

Sve bolnice i zdravstveni centri na severu Grčke su stavljeni u stanje pripravnosti, prenela je ANA.

Srbija nudi pomoć

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar u pismu upućenom grčkom kolegi Vasilisu Kikilijasu poručio je da će to ministarstvo na sve moguće načine pomoći ljudima na Halkidikiju, na čemu mu je Kikilijas zahvalio.

Lončar je u pismu grčkom ministru zdravlja izrazio najdublje saučešće porodicama žrtava snažnog nevremena na Halkidikiju i poručio da Ministarstvo zdravlja čvrsto stoji uz bratski grčki narod i da je spreman da mu pomogne i pruži podršku u ovim teškim trenucima.

„Naši narodi i zemlje su povezani najjačim vezama, koje su posebno značajne u situacijama kao što je ova. Zbog toga, Ministarstvo zdravlja Srbije upotrebiće sve dostupne načine da pomogne ljudima na Halkidikiju, imajući u vidu iskustva Srbije sa katastrofalnim poplavama koje su pogodile našu zemlju 2014. godine“, naveo je Lončar i čestitao Kikilijasu na izboru za ministra zdravlja Grčke.

Vetar nosio sve pred sobom

Koliko je vetar koji je duvao bio razoran možda najbolje pokazuje ovaj snimak:

Intense straight line winds on the severe thunderstorm in Fiorina, Greece yesterday, July 10th! Report: Weather Fiorina / Forecast Weather Greece pic.twitter.com/WVO48b4Tin

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 11, 2019