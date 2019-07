Nezapamćena oluja protutnjala Halkidikijem, šestoro mrtvih, više od 100 povređenih (foto, video)

Nevreme praćeno jakim vetrom i kišom zahvatilo je Halkidiki, za srpske turiste jedno od najpopularnijih odredišta. Oluja je protutnjala Neos Marmarasom, Pefkohorijem, Kaliteom, Nikitijem…

Kako javljaju beogradski mediji u nevremenu je stradalo najmanje pet ljudi, a više desetina je povređeno. Do ovog trenutka nema informacija da li među stradalima ima i srpskih turista.

Two children among tourists killed in storms in Greece #greece #halkidiki #storms #weather https://t.co/ri1q0bD0AV pic.twitter.com/YZtVdCOrhS

— CorporateDispatch (@CDNewsDispatch) July 11, 2019