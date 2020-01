Pojavili se NOVI SIMPTOMI: Srbin u Kini objavljuje vesti iz ŽARIŠTA KORONAVIRUSA (video, foto)

Broj smrtnih slučajeva od novog koronavirusa porastao je na 26, a broj potvrđenih slučajeva zaraženih u Kini sada iznosi oko 850, podaci su Nacionalne zdravstvene komisije. Grad Vuhan je žarište novog virusa, a Bojan, Srbin koji živi u Kini objavio je na svom “Tviteru” da se u njemu ubrzano gradi bolnica sa 1.000 kreveta za lečenje pacijenata zaraženih ovim virusom.

Bojan, čije je korisničko ime “Amfibolije”, naveo je da će bolnica biti završena za 10 dana, mada mediji prenose da bi bolnica mogla da bude završena do ponedeljka.

Bolnica se gradi u kompleksu koji je ranije bio predviđen za lokalne radnike, u baštama pored jezera, na periferiji grada, javio je jedan kineski list. Oko 35 kopača i deset buldožera stigli su u četvrtak veče na zemljište gde će biti izgrađena bolnica, kako bi posao bio završen do ponedeljka. Nakon što je Bojan, koji na “Tviteru” ima skoro 60.000 pratilaca, objavio da će bolnica biti izgrađena u brzinskom roku, oglasili su se i drugi korisnici.

“Brate to ima samo u Kini. Kakvi carevi”, napisao je jedan korisnik.

“Brže nego što u Srbiji stigne hitna“, odgovorio je drugi, dok su ostali ocenili da je to “fascinanto” i “za svaku pohvalu”.

Na pitanje da li on smatra da se Kinezi tako ponašaju “jer ih je SARS dobro prodrmao pa su pripremljeni u milimetar ili je ovaj virus definitivno najgori do sada”, Bojan je odgovorio da misli da tu “ima svega”.

– Prvo, pripremljeni su zbog prethodnih slučajeva, a da će biti baš ozbiljni se videlo još krajem decembra, jer tek dvadesetak zaraženih nisu krili ni od koga. Takođe, mislim da još uvek niko van Kine ne kapira kakav je tajming ovog sra*a, ali vlasti kapiraju – naveo je on.

Bolnica u Vuhanu gradi se po modelu iz Pekinga, gde je tokom borbe protiv virusa SARS 2003. 1.000 radnika za nedelju dana podiglo bolnicu u kojoj je tretirana sedmina od ukupnog broja zaraženih.

– Pošto ceo Peking funkcioniše po principu mesnih zajednica, danas su ljudi uposleni u istim (uglavnom penzioneri) u obilasku svih stambenih jedinica kako bi utvrdili da li postoji neko sa navedenim simptomima, a da nije prijavljen – naveo je jutros Bojan na “Tviteru”.

Kako navode zdravstveni stručnjaci, simptomi oboljenja su povišena temperatura i malaksalost, otežano disanje, te radiološki znaci virusne upale pluća. Bojan je naveo da je došlo do male promene u vezi simptoma.

– Kada smo kod simptoma, imamo malu promenu. Iako su osnovne manifestacije iste (respiratorni problemi i visoke temperature), u međuvremenu su se pojavili oboleli bez ovih simptoma, već sa stomačnim bolovima, bolovima u grudima, anemijom i opštim umorom – upozorio je on s lica mesta.

Bojan je takođe objavio da je novogodišnji raspust u Kini produžen za najmanje nedelju dana zbog epidemije.

– Svi roditelji su obavezni da školama dostave detaljan spisak mesta koja su posetili tokom praznika kako bi isti bio prosleđen nadležnim ustanovama. Kidaju – naveo je on.

Vlasti kineskog grada Vuhana juče su saopštile da će zatvoriti sve gradske transportne mreže i obustaviti sve letove od 10 sati po lokalnom vremenu. Javni prevoz je obustavljen u ukupno 10 gradova u provinciji Hubej, koja ima 60 miliona stanovnika, hramovi su zatvoreni, prenosi Rojters. Vuhan, grad sa 10 miliona ljudi odakle je virus potekao, te susedni Huangang sa sedam miliona, nalaze se u potpunoj izolaciji. Železničke stanice su većinom zatvorene, letovi su suspendovani i na glavnim saobraćajnicama u i izvan grada postavljene su kontrolni punktovi. Šangaj je zatvorio “Diznilend” kako bi se sprečilo širenje virusa.

Preporuke su zdravstvenih stručnjaka da se izbegavaju boravak u prostorijama s mnogo ljudi, kontakti sa osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije, te redovno pranje ruku. Putnicima koji dolaze iz zaraženih područja savetuje se odlazak lekaru, ukoliko ispolje simptome infekcije disajnih organa.

– E sad, ovo će verovatno biti smešno samo onima koji su proveli neko vreme u Kini. Nadležni preporučuju ljudima da preventivno piju veće količne vode – naveo je Bojan, na šta se pokrenula lavina komentara.

“Da, to je poznato da piju toplu vodu kad su bolesni, ko mi čaj”, naveo je jedan korisnik.

– Pa ne. Toplu vodu piju uvek, a kada su bolesni piju malo više tople vode – našalio se Bojan.

“U Kini topla voda kao kod nas beli luk”, napisala je jedna osoba očito dobro upoznata sa prilikama u Kini.

Tačan uzrok zaraze još nije poznat. Smatra se da je epidemija potekla sa pijace morske hrane u Vuhanu na kojoj se može kupiti i jesti sirovo mesto, na “Tviteru” se pojela i polemika oko toga. Prema nekim izveštajima izvor virusa su možda zmije, i to vrste krajt i kobra, dok neki naučnici smatraju da domaćin novog koronavirusa mogu biti i slepi miševi.

Bojan je poručio da ne jedu svi Kinezi egzotična jela kako mnogi smatraju i naveo, na primer, da je on jedini tamo koji jede žablje batake.

– Jako mi je bitno da vas zaustavim u rasizmu prema Kinezima (konkretno) i Azijatima (generalno), zato što je to neka opšteprihvaćena stvar. U ovom slučaju, radim u centru sa pedesetak ljudi i jedini sam stranac. Takođe, jedino ja jedem žablje batake. Svima je to odvratno – istakao je on.

– Isto važi za gomilu egzotičnih jela. Zato je svaka vaša optužba na račun Kineza da jedu razna sra*a, samo zato što to rade neki među njima, podjednako glupa kao optužba na račun vaše nacije da radi nešto, samo zato što neki to rade – dodao je on.

Bojan je takođe jutros objavio mapu raširenosti koronavirusa u Kini:

On je juče objavio i snimak sa lica mesta, koji pokazuje kako izgleda situacija u Vuhanu.

Zdravstveni zvaničnici u Kini potvrdili su da je sredinom dana u četvrtak ukupno potvrđen 598 slučaj koronavurisa u 25 provincija, prema zvaničnim statistikama, ali je taj broj zaraženih „skočio“ tokom noći.Ove brojke nisu uključivale slučajeve u posebnim administrativnim regionima Makaa i Hong Konga ili na samoupravnom ostrvu Tajvana.

Podsetimo, bolest, koja je prvo otkrivena u kineskom gradu Vuhanu, proširila se na Peking, Šangaj i druge naseljene oblasti zemlje. Prijavljeni su i slučajevi koronavirusa na Tajlandu, u Japanu, Južnoj Koreji, Singapuru, Vijetnamu i čak Sjedinjenim Američkim Državama.

Zvaničnici su potvrdili da se novi virus može širiti među ljudima, a SZO navodi da deluje kao da se epidemija prvi put pojavila iz izvora životinjskog porekla.

(Blic)