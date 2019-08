Policajci na konjima ulicom vodila vezanog Afroamerikanca (foto)

Policija u Teksasu promenila je svoju politiku nakon što se u medijima pojavila fotografija kako dvojica policajaca na konjima u Galvstonu kroz grad vode crnca vezanog konopcem.

This is just sickening and uncalled for.

This young black man was put on a leash while handcuffed between two mounted horses in Galveston, Texas.

This invokes painful imagery of slave catchers and runaway enslaved Africans. pic.twitter.com/ZHEmyCYbUE

— zellie (@zellieimani) August 6, 2019