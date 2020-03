Policajku napao planinski lav, ona se goloruka odbranila (video)

„Planinski lav“, za kog je procenjeno da je dužine oko dva metra, napao je i povredio dve osobe u opštini Lovlend u američkoj državi Kolorado, izvestio je „Lovlend riporter-herald“.

Officers responded to the scene of the attack and killed the mountain lion because it was a threat to human safety. We do not have reason to believe there is any further public safety concerns.

We will be collecting samples from the lion to submit for disease and DNA analysis. https://t.co/2cGkW4XFHf

— CPW NE Region (@CPW_NE) March 11, 2020