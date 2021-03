Policija u Kantonu SA kontrolise poštovanje zaštitnih mera

SARAJEVO – Zbog pogoršane epidemiološke situacije i pooštrenih zaštitnih mera u Kantonu Sarajevo od danas je povećan i broj pripadnika policije, koji kontrolišu da li ih građani poštuju.

Policijski službenici danas upozoravaju građane koji ne nose maske, a kazne za nepoštovanje te propisane mere su od 500 do 1.500 KM.

Portparol kantonalnog MUP-a Mirza Hadžiabdić izjavio je da će pripadnici policije kontrolu poštovanja mera sprovoditi na celoj terotiriji i kažnjavati, pre svega one koji budu kršili policijski čas, koji traje od 23 do 5 ujutru, ali i one koji ne budu nosili masku na javnom mestu, preneli su srajevski mediji.

(Tanjug)

