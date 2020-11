Policija zabranila protest protiv „karikatura Muhameda“

BEČ – Austrijska policija zabranila je demonstracije protiv Francuske ispred ambasade te zemlje u Beču, šest dana nakon terorističkog napada u kojem su ubijene četiri osobe.

Saopšteno je da je, nakon nove analize, ustanovljeno da je svrha okupljanja suprotna zakonima.Organizatori su skup pod motom „Protiv karikatura Muhameda“ prijavili za nedelju, uz ocenu da će učestvovati oko 100 ljudi.Najpre policija nije imala razloga da zabrani skup, ali je u nedelju ujutro, na dan održavanja, izrekla zabranu pošto su organizatori preko Fejsbuka veličali nasilje.Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehamer pozdravio je zabranu protesta.“Nova analiza je dovela do zabrane skupa. To je po meni bila jedina ispravna odluka. Ne sme se dati prostor ideologijama islamizma. Posebno nakon brutalnog napada u Beču je apsolutno nepodnošljivo da jedna grupa ekstremista želi da održi demonstracije. Nećemo dozvoliti da nam se zloupotrebljavaju demokratija, osnovna prava i naše pravo na okupljanje“, poručio je on.

(Tanjug)

