Pompeo: Rusija nastoji da razbije savezništvo SAD sa Evropom

Šef američkog Stejt departmenta Majk Pompeo upozorio je danas u razgovoru sa češkim premijerom Andrejom Babišom u Pragu da Rusija nastoji da potkopa saradnju SAD sa postkomunističkim članicama Evropske unije i da razbije zapadno savezništvo.

Pompeo je rekaao da bi izbor ruskih ili kineskih partnera u strateškim projektima kao što je dogradnja nuklearne elektrane, podrio nezavisnost Češke.

„Nacistička i sovjetska prevlast ubedila je Čehe da se bore za slobodu. Složili smo se da Rusija nastoji da uništi naše demokratije i da razbije naše zapadno savezništvo. Neće uspeti“, kazao je američki državni sekretar na konferenciji za novinare sa češkim premijerom.

Majk Pompeo je naglasio da nije došao u Prag da tera Čehe na izbor SAD ili Kina.

„SAD protiv Kine – to nije istina. To je izbor koji prave Česi. Na jednoj strani autoritarni režim, na drugoj sloboda. Kada birate režim kakav je Komunističke partije Kine, znamo kakav je to model. Videli smo šta se desilo u Hongkongu, takav model donose“, kazao je Pompeo i rekao da je uveren da takav model Česi neće izabrati.

Premijer Babiš je izjavio da je Češka suverna i da ne vidi suštinsku pretnju u saradnji sa Kinom ili Rusijom, ali da je zvanični Prag oprezan i da „drži liniju“ Evropske unije prema te dve svetske sile.

Babiđ je rekao da glavna zamerka u saradnji s Kinom to što se pokazalo da su kineska ulaganja daleko od značajnih kako je obećavano.

Pompeo i Babiš su izrazili zabrinutost i zbog eskalacije krize u Belorusiji i nasilnog rasterivanja protesta i demonstracija.

„Pratili smo izbore i naše bojazni su velike da nisu bili pravedni. Kazao sam da Belorusi traže slobodu, apelovali smo na to da gradjani budu zaštićeni od napada oružanih snaga. Mi želimo da Belorusi imaju slobodu. Želimo da svi imaju iste prilike. Nastojaćemo da pomognemo Belorusima“, rekao je Pompeo.

Čepki premijer je apelovao na zapadne saveznike, pre svega na Evropsku uniju, da ne ostanu samo na rečima i osudama zvaničnog Minska, već da krenu u akciju jer je neprihvatljivo da se tako nešto dešava danas u Evropi, tako blizu Češke.

„Stanje u Belorusiji je šokantno. Nisam mogao da zamislim da nešto tako skandalozno može da se desi u Evropi blizu nas. Očekujem da se EU neće zadržati na deklaracijama, nego da će krenuti u akciju. Belorusi imaju isto pravo da demonstriraju kao što imamo mi. Režim je neprihvatljiv, to što se dešavalo na ulicama je neprihvatljivo“, rekao je premijer Babiš.

Današnji razgovor američkog državnog sekretara i češkog premijera uz prisustvo češkog ministra saobraćaja, industrije i trgovine i ministra odbrane, bio je pre svega o trgovinskim odnosima, izmedju ostalog i interesu SAD da „Vestinghaus“ udje u posao izgradnje novog nuklearnog bloka elektrane Dukovani, a Pompeo je upozorio da bi partneri iz Kine ili Rusije u tom poslu posredno mogli da podriju nezavisnost Češke.

„Pratimo interesovanje američke strane, ali mi smo s tim projektom trenutno tek u stadijumu notifikacije u EU“, kazao je premijer Babiš.

Pompeo i Babiš razgovarali su i o mogućnostima saradnje u borbi protiv pandemije KOVID-19.

Pompea danas čeka razgovor sa senatorima u gornjem domu češkog parlamenta i kurtoazni prijem kod češkog predsednika Miloša Zemana, a u četvrtak kreće na sledeću stanice svoje evropske turneje, u Ljubljanu.

(Beta)

