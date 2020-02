Ponovo jak zemljotres u Turskoj (foto)

Ovo je drugi jak zemljotres danas, pošto je prethodno ovu zemlju pogodilo podrhtavanje tla jačine 5,7 stepeni, u kom je poginulo devetoro ljudi, od kojih troje dece, a više od 30 je povređeno, dok je srušeno preko 1.000 objekata.

Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale ponovo je pogodio Tursku, u blizini granice sa Iranom.

M5.8 #earthquake (#زلزله) strikes 163 km W of #Tabrīz (#Iran) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/zqNB2gpZFp

— EMSC (@LastQuake) February 23, 2020