Ponovo uhapšen bivši predsednik (foto)

U Biškeku je uhapšen bivši predsednik Kirgizije Almazbek Atambajev, saopštila je njegova Socijaldemokratska partija.

Atambajev je bio predsednik Kirgistana od 2011. do 2017. godine. Juče su objavljeni snimci na kojim se videlo da je na bivšeg predsednika pucano iz vatrenog oružja.

Ranije su mediji javili da su specijalne snage upale u kuću bivšeg predsednika Kirgistana.

Kako je saopštio Državni komitet za nacionalnu bezbednost, bivši predsednik je uhapšen po predmetu organizacije masovnih nereda.

#Kyrgyzstan | There is military activity along the Magistral, the road to Southern Bishkek. pic.twitter.com/T36eWR4P5z

— devra (@Devratalis) October 10, 2020