Poplave u SAD-u: Za 4 sata palo kiše koliko i za 4 meseca (video)

Na stotine ljudi u blizini granice Floride i Alabame spasavano je iz poplavnih voda koje je u sredu donela tropska oluja Sali, a vlasti strahuju da bi mnogo drugih moglo biti u opasnosti narednih dana.

Sali je ostavila je više od pola miliona Amerikanaca bez struje kad su njene jake kiše i olujni udari od 165 kilometara na čas stigli na obalu američkog zaliva, prenosi BBC.

Sali je oslabila nakon što je u sredu postala uragan kategorije 2, ali iako se sada sporo kreće i dalje su Florida i Alabama na udaru.

Getting pretty nasty on the bay side of Pensacola Beach. #Sally pic.twitter.com/t8LEiL7Obn

Jedna osoba je poginula, a stotine je spaseno iz poplavljenih područja. Pensakola na Floridi je teško pogođen, i srušen je deo Bej Bridža.

„Katastrofalne i po život opasne poplave nastavljaju se na delovima Floride i južnoj Alabami“, saopštio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

1:20 am. Car jumping around. Gonna have to move. Not safe. Gulf Shores #Alabama in #Hurricane #SALLY pic.twitter.com/tDOmreiivS

