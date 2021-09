Porfirije: Oko ustoličenja Joanikija mnogo je politike

PODGORICA – Oko ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju uplelo se mnogo politike i raznih interesa, izjavio je danas patrijarh srpski Porfirije, dodajući da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom.

Patrijarh će u subotu 4. septembra doći u Podgoricu, pred ustoličenje mitropolita Joanikija, gde će mu biti pripremljen doček, preneo je podgorički „Dan“.

„Ne želim da me to opterećuje i da silim svoj um sa tolikim informacijama u glavi. To mi stvara konfuziju u glavi. Napravila se slika da mi kao crkva želimo nešto na silu da izvedemo, pa nas upozoravaju kao da ćemo mi izazvati neke incidente i sukobe. U Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom. Mi treba da ustoličimo mitropolita i legitimno i kanonski, na isti onaj način kao što su bila i preostala ustoličenja“, rekao je srpski patrijarh.

Istakao je da mu je potpuno jasno da ljudi koji su ostrašćeni ne žele i ne mogu to da razumeju.

„To je njihov nedostatak, ali to nije njihov greh i ne smemo im to upisati u greh. Nećemo uspeti da ih preobrazimo. Svako ima svoj krst i svoje muke i svako na osnovu toga uspostavlja svoj odnos sa bogom i sa ljudima“, poručio je patrijarh Porfirije.

(Tanjug)

