Poruke Stepinca bi danas bile oznacene kao etnicko cisćenje

ZAGREB – Istoričar Hrvoje Klasić kaže da bi današnji sudovi označili kao etničko čišćenje, poruku nadbiskupa Alojzija Stepinca papi Piju XII u kojoj kaže da veruje da bi, ako bi Ante Pavelić ostao 20 godina na čelu vlade, Srbi nestali iz Hrvatske.

Nakon itervjua patrijarha srpskog Porfirija na hrvatskom Javnom servisu HRT-u, u kojem je rekao da postoje pisma Stepinca tadašnjem papi, čiji su pojedini delovi sportni, Klasić je objavio delove nekih od tih pisama koji su, kako je rekao, lično njemu sporni.

Klasić je za zagrebačku N1 tv rekao da bi bilo razulmljivo stoga da je patrijarh Porfirije upotrebio i teže reči o tim pismima.

„Ali, on (Porfirije) je rekao da je problematično da je Stepinac rekao da se ili Srbi pokatoliče ili proteraju“, kazao je Klasić.

Suočavanje s prošlošću je, prema njegovim rečima, proces koji mora biti dosledan, dugogodišnji, a ne da čelni ljudi države imaju po vikendicama Pavelićevu sliku, i da se 15. maj obeležava kao dan hrvatskih boraca za slobodu.

„To ne može biti tako“, rekao je Klasić.

Podsetio je da je prošle godine papa Franja otvorio arhiv pape Pia XII, čiji je pontifikat trajao od 1939. do 1958. godine, odnosno pre, u vreme i posle Drugog svetskog rata.

“Niz je nepoznatih pisama, jer je arhiv Pape Pia bio zatvoren. Mi smo imali uvid u neka pisma, a neka druga pisma, čitav njihov niz, različitih pošiljaoca i primalac nam nisu dostupna“, rekao je Klasić.

“Šta se desilo u NDH-a je duboka rana, nemam osećaj da ju je Stepinac doživeo”, kaže Klasić i dodaje da ne šta je sa odlukama Međunarodne komisije, koju su činili predtavnici hrvatske Katoličke crkve, SPC i Vatikana.

“Postoji još sporova. SPC vidi probleme u činjenju i nečinjenju Alojzija Stepinca. Ali, vrh Katoličke crkve ćee odlučiti da li je Stepinac svet ili nije”, rekao je Klasić.

Govoreći o intervjuu patrijarha Porfirija koji je bio prikazan na HRT-u, rekao je da je to intervju koji bi svi trebali pogledataju.

“Već dugo nisam video tako dobronameran, blag i iznijansiran intervju kakav je dao Porfirije – ali, to nije neočekivano za njega. On hvali papu, komisiju i o Stepincu kaže da postoje neka problematična mesta, ali da je živeo u teškom vremenu. On nije rekao da je Stepinac zločinac, kazao je da u Stepinčevim izjavama ima spornih mesta”, rekao je Klasić i istakao da je reč o procesu koji nije povratak u 90. već u 40. godine i upozorio da treba paziti s pravima koja se daju braniteljima u odlučivanju u javnom životu.

Klasić kaže da u novim pismima nema ništa novo o Stepincu.

“Znamo da je pozdravio osnivanje NDH, sa zvaničnicima ustaškog pokreta bio je u dobrom odnosu, pripadnicima katoličke crkve bio je naklonjeniji nego drugim građanima…

Ipak, pitanje je da li je normalno da Stepinac piše papi da je sa Slavkom Kvaternikom i Pavelićem razgovarao o projektu u kojem su Nijemci hteli 200.000 Nemaca iz Slovenije da proteraju u Makedoniju.

Pavelić je, podseća, tada rekao da bi on te ljude doveo u Hrvatsku, a isti broj Srba proterao.

„Stepinac mu je kazao da mu se to čini dobro, a nigde ne spominje Srbe, pritom, koji bi bili proterani sa svojih ognjišta”, naveo je Klasić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.