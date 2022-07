Poseta Cvijanović SAD prilika da se čuju stavovi RS

BANJALUKA – Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je veoma važna poseta predsednice Srpske Željke Cvijanović SAD jer je to prilika da se čuje srpska strana i predstave stavovi Republike Srpske.

„Amerikanci neće promeniti stav, ali je važno da budu informisani sa naše strane“, rekao je Dodik u intervjuu za RTRS po povratku iz višednevne posete Izraelu.

On smatra da BiH nije u fokusu SAD te dodao da želi da gradi dobre odnose, uprkos sankcijama koje, kako je rekao, nisu američke već sankcije grupe ljudi ili dela američke administracije u BiH koja se suočila sa čvrstim stavovima Republike Srpske i njenih zvaničnika.

„Američka politika uvek teži da bude pragmatična. Imate raznih iluzionista koji ovde dolaze na teren i pokušavaju da nametnu neke svoje politike, koje ne moraju da znače da su američke. Mislim da je BiH izvan fokusa SAD. U Trampovo vreme BiH nije bila na mapi interesa SAD. Danas Amerika ima i svoje unutrašnje i veće probleme, daleko veće nego što bi to bilo ovde. Bošnjački političari i njihovi lobisti širom sveta pokušavaju da vrate tu temu BiH i njihovog navodnog stradanja. Kažem navodno, jer oni žele da izdvoje to stradanje kao samo da su oni stradali i niko drugi i da na bazi toga grade neke političke dobiti i želje. Mislim da je to vreme prošlo“, naveo je Dodik.

On je rekao da je zato bitno da Republika Srpska predstavi svoje proaktivne stavove i da ne dozvoli da se formira javno mnjenje koje bi zadržalo rigidan odnos prema tome.

„Sve što dalazi ovih dana apsolutno je apsurdno. Bundestag je doneo rezoluciju u kojoj govori o tome da BiH ne može da se razvija kao zemlja tri konstitutivna naroda, što je potpuna budalaština, pa taman dolazilo i iz Bundestaga, te da BiH treba da nastavi da se gradi kao građanska zemlja. To je pokušao i Kalaj da uradi, pa nije uspelo. Dakle, to nije prošlo nikad, pa neće ni sada“, poručio je srpski član Predsedništva BiH.

On je rekao i da su izmene Izbornog zakona BiH koje Kristijan Šmit namerava da nametne suprotne pomenutoj rezoluciji te da se samim tim postavlja pitanje ko laže – Šmit ili Bundestag.

Dodao je da Bošnjaci u Sarajevu odobravaju i podržavaju sve što Šmit uradi protiv Republike Srpske koji nasiljem pokušava da nameće odluke.

„Lažni visoki predstavnik dovoljno govori o propaloj BiH koja nema smisla, da ima smisla to se ne bi dešavalo. BiH se ne kreće prema stabilnom društvu. Stranci moraju da znaju da samo dogovor tri konstitutivna naroda može da da stabilno održiv sistem i da njihovo nametanje nema efekta“ poručio je Dodik.

(Tanjug)

