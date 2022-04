Posle 15 godina muškarac otužen za nestanak Medlin Meken (foto)

Tužilaštvo u Portugaliji optužilo je jednog muškarca za nestanak britanske devojčice Medlin Meken pre 15 godina, u slučaju koji je godinama intrigirao javnost.

Medlin je nestala 3. maja 1997. iz spavaće sobe u portugalskom letovalištu Praja da Luz, u regionu Algarve, gde je letovala sa porodicom.

Portugalski tužioci su prvi put posle 15 godina imenovali zvanično osumnjičenog za nestanak devojčice. Prvi osumnjičeni bili su njeni roditelji, Kejt i Geri Meken, ali su kasnije oslobođeni sumnje.

Nije rečeno zbog čega je muškarac osumnjičen baš sada, ali to bi moglo biti zbog bojazni da slučaj ne zastari posle 15 godina, što je praksa u Portugalu kada su u pitanju pojedina krivična dela, prenosi Glas Amerike.

Narednog meseca biće 15 godina otkako je Medlin nestala.

Ime osumnjičenog nije dostupno javnosti, ali je u saopštenju navedeno da su ga, kao osumnjičenog, identifikovali nadležni organi u Nemačkoj.

Nemačka policija je 2020. godine saopštila da pretpostavlja da je Medlin mrtva i da je za njenu otmicu i ubistvo odgovoran zlostavljač dece i trgovac drogom Kristijan Brukner, ali on nikada nije optužen.

