Posle 50 godina dešifrovane poruke najmisterioznijeg ubice 20. veka (foto)

Šifrovana poruka koju je ozloglašeni masovni ubica pod pseudonimom Zodijak slao medijima, konačno je dešifrovana posle više od 50 godina, navodi FBI.

Identitet masovnog ubice poznatog pod pseudonimom Zodijak nikada nije otkriven. On je u periodu od 1968. do 1969. godine upucao ili nožem izbo sedmoro ljudi u okolini San Franciska i pritom usmrtio njih petoro.

