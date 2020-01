„Poslednje upozorenje“ Trampa: Prekinite da pretite, imamo na nišanu 52 mete u Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da Vašington neće trpeti bilo kakve pretnje i eventualnu osvetu zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija, prenosi Blic..

„Neka ovo služi kao UPOZORENJE da ako Iran pogodi bilo kog Amerikanca ili američku imovinu, imamo na meti 52 iranska mesta (što predstavlja 52 američka taoca koje je Iran uzeo pre mnogo godina), od kojih su neki na veoma visokom nivou i važni za Iran i iransku kulturu. Te mete i sam Iran, BIĆE POGOĐENI VEOMA BRZO I SNAŽNO. SAD ne žele više pretnje“, napisao je Tramp na Tviteru.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020