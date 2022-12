Potpisivanje Temeljnog ugovora jedan od najvećih uspeha vlade

PODGORICA – Potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je SPC izjednačio sa drugim verskim zajednicama, jedan je od najvećih uspeha aktuelne vlade, izjavio je danas lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

Joković, koji je i potpredsednik vlade, istakao je da Temeljni ugovor nije potpisan da bi SPC dobila povlašćeni položaj.

Na temu priključivanja Crne Gore Otvorenom Balkanu, Joković je na konferenciji za novinare rekao da postoji volja i da veruje da će ova vlada ili novoformirana realizovati to pitanje.

„Postoji dogovor u vladi, postoje određene procedure, verujem da će ova vlada ili dogovorom o formiranju nove, postići i to pitanje. Većina postoji za to i verujem da će to biti rešeno. To nije političko pitanje, sve će se dešavati kao do sada, ali na mnogo jednostavniji i brži način. Posebno je bitno što su sve države potpisale da će jedinstveno delovati kada su u pitanju vremenske nepogode“, istakao je Joković, preneo je portal RTCG.

On je rekao da se Crna Gora najmanje zaduživala ove godine, da nikada nije bila veća naplata budžeta i da su kriminal i korupcija sasečeni, posebno kada je reč o švercu cigareta.

Dodao je i da je ovo prva vlada uvećala svoju imovinu, tako što je otkupila nekadašnja državna preduzeća.

„Prošle godine, u ovo vreme, prosečna plata je bila 530 evra, ove godine je 735. Nikada u Crnoj Gori nije bilo više zaposlenih…“, rekao je Joković, uz ocenu da je, kako je rekao, „ovo bila jedna uspešna priča“.

