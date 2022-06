Potpisivanje TU bio i ostao prioritet SNP

PODGORICA – Šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije, koja je deo manjinske Vlade Crne Gore, Dragan Ivanović istakao je danas da je potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) bio i ostao prioritet ove stranke.

„Mislim da su građani Crne Gore definitivno ubeđeni da SNP kao ozbiljna partija priča istinu. Suštinski, dokazali smo da nam je prioritet bio i ostao Temeljni ugovor sa SPC, i da je to bio jedan od naših prevashodnih ciljeva koje smo postavili za naš ulazak u manjinsku vladu. Poslednjih dana je bilo nagađanja hoće li se proces dovesti do kraja. Mnogi su tvrdili da je to samo prazna priča“, rekao je Ivanović.

Podsetio je da je ministar pravde u crnogorskoj vladi izneo je ranije da je Temeljni ugovor završen, a juče je i obelodanjen.

„Sad svi oni koji nisu želeli da do Temeljnog ugovora dođe se bune“, kazao je Ivanović za podgorički portal Borba.

SNP će, istakao je, biti i dalje uporna da svi prioriteti i predlozi koji su postavljeni kao uslov za njen ulazak u manjinsku vladu budu do kraja ispunjeni. A prioriteti su, podsetio je, osim Temeljnog ugovora i popis stanovništva.

Svima je jasno da je Temeljni ugovor trebalo da bude potpisan davno, a zašto nije – to je posebna priča, kazao je.

„Ovog puta i predsednik vlade i vlada i ministri ispred SNP-a su bili potpuno jasni da se Temeljni ugovor mora potpisati i da se to mora desiti. Rečeno je da će biti donesen do kraja juna, i vidite da je juče ugledao svetlost dana“, naveo je, između ostalog, Ivanović.

(Tanjug)

