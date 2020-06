Požar iz SAD proširio se na ceo svet – Protesti u Londonu, Parizu… (video)

Demonstracije zbog smrti tamnoputog Amerikanca Džordža Flojda u Mineapolisu dok je bio pod policijskim nadzorom ne potresaju samo SAD već i nekoliko evropskih i afričkih gradova.

Thousands of protestors in Germany surround the US Embassy in Berlin chanting "Black Lives Matter" and demand that the United States stop street executing civilians. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/NZQzWWf277 — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020

U Londonu su demonstranti nosili transparent sa sloganom „Ni Britanija nije nedužna“ dok je u Berlinu oko 2.000 ljudi protestovalo ispred Ambasade SAD.

"What is happening in the USA has now highlighted what is happening in France. Today you must be the spokesperson, we must be the spokesperson of what is happening in France. (1)#BlackLivesMatter #blackoutday #adamatraore pic.twitter.com/uhmCOlk9kk — 🖇⁷ 🧬𝟏𝐁 (@kkookiekoo) June 2, 2020

– Pitanje policijskog rasizma izraženo je i u Francuskoj – rekao je predsednik nevladine organizacije „SOS Rasizam“ Dominik Sopo.

U Istanbulu više od 50 ljudi sukobilo se sa policijom samo nekoliko minuta nakon što je počeo protest zbog Flojdove smrti i, kako navode, policijske brutalnosti u Turskoj.

Najmanje pet osoba je uhapšeno nakon sukoba sa policijom u opremi za suzbijanje nereda.

U Najrobiju su demonstranti ispred američke Ambasade nosili transparente sa sloganom „I životi crnaca nešto znače“ te „Zaustavite vansudska ubijanja“.

#Turkey#Antifa protest march against police brutality, racism and in honor of #GeorgeFloyd and #BarışÇakan in the Kadıköy district of #Istanbul, was violently attacked by the police forces.

At least 20 protesters have been arrested. pic.twitter.com/dZ0hTc9eS9 — th1an1 (@th1an1) June 2, 2020

Protesti su u narednim danima planirani u Gambiji, Britaniji, Španiji i Portugaliji.

Međutim, nisu svi u Evropi na strani demonstranata jer španska stranka krajnje desnice Voks i holandska Slobodarska stranka smatraju da su oni što protestuju zbog Flojdove smrti „teroristi“ i podržavaju američkog predsednika Donalda Trampa.

New Zealand holds one of the largest Black Lives Matter protests outside of the United States. Global Unity Now, No More Impunity. #ICantBreathe #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/QGdWVwdiQ6 — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020

Voks u saopštenju navodi da podržavaju Trampa i Amerikance koji smatraju da su im zemlju napali „ulični teroristi koje podržavaju progresivni milioneri“.

Lider Slobodarske partije u Holandiji Gert Vilders naveo je da je napadnuta Bela kuća i da to nisu protesti već anarhija antifašističkog pokreta „Antifa“, prenose mediji.

