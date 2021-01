Požar u pogonu najvećeg svetskog proizvođača vakcina (video)

Požar je izbio u proizvodnom pogonu koji pripada najvećem svetskom proizvođaču vakcina, Institutu Serum u Indiji.

#VIDEO | Fire breaks out at Serum Institute of India in #Pune .

Iz Instituta je saopšteno da to ne utiče na proizvodnju vakcine protiv virusa korona.

Požar je izbio na petom spratu objekta u četvrtak oko tri sata popodne po lokalnom vremenu, a izvršni direktor Instituta je potvrdio da je taj deo pogona korišćen prvenstveno za proizvodnju be-se-že vakcina protiv tuberkuloze.

Ovaj indijski institut je najveći svetski proizvođač vakcina i trenutno masovno proizvodi vakcinu protiv virusa korona kompanije „Astra zeneka“.

🔴🇳🇪A fire 🔥 broke out at a plant of the Serum Institute of India, the world's largest maker of vaccines, TV footage showed.#SerumInstituteofIndia #Pune #Fire #India pic.twitter.com/0D1rZ3XJI0

