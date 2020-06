Poznata trbušna plesačica osuđena na tri godine zatvora (foto)

Poznata egipatska trbušna plesačica, Sama el-Masri, osuđena je juče na tri godine zatvora i novčano kažnjena sa 300.000 egipatskih funti (oko 17.000 evra) zbog podsticanja na razvrat i nemoral, u vladinom obračunu sa postovima na društvenim medijima.

High-profile Egyptian dancer, Sama el-Masry, says contents of her mobile phone were stolen @AJEnglish https://t.co/ZSOKon6cPW pic.twitter.com/lCbvwhg1aq

