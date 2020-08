PR nije spremna za komrpomis, pritisci na BG ne pomažu

BLED – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nedavne izjave Avdulaha Hotija i Kadrija Veseljija govore o tome koliko Priština nije spremna ni za kompromis, niti za racionalno sagledavanje situacije.

Na pitanje da prokomentariše dve poruke iz Prištine, jednu u kojoj Hoti kaže da sastanak u Vašingtonu i svaki naredni ima samo jednu temu, a to je međusobno priznavanje, i drugu, Kadrija Veseljija da je neizbežno formiranje suda za ratne zločine za navodni genocid Srbije u ratu na Kosovu, Vučić kaže da upravo druga poruka svedoči koliko „oni nisu spremni za kompromis i za racionalno sagledavanje situacije“.

To što kaže Hoti, to, ističe predsednik Vučić, je zapravo ono što misle i Amerikanci i Evropljani.

„Nemojte da imate bilo kakvih iluzija. Samo ponekad Evropljani nađu neki eufemizam, ali zato Amerikanci ne kriju. Tramp je nama u pismu napisao očekujući međusobno priznanje. Nemojte da se iznenađujete, jer su oni to pre 12 godina priznali. I sada Hotijeva i njihova taktika je to da će neko morati da pritisne Vučića koji će morati to da potpiše pod strašnim pritiskom sveta, pod strašnim pritiskom Evrope i tako ćemo mi da završimo stvari“, objašnjava Vučić.

On je poručio građanima Srbije da budu mirni

„Nikada ne bih uradio nešto što je protivno srpskim interesima i ako mislim da postoji neka nada ili šansa za komrpomis ja ći izaći pred građane Srbije i reći im šta je sadržaj tog mogućeg kompromisa“, naglasio je Vučić.

On je dodao da danas ne vidi i da nam niko nije ponudio nešto što bi bilo kompromis.

„Ako mislite da ćete me naterati zbog mogučih ličnih i političkih pretnjih, pa ću zbog toga da prihvatim takvo nešto, ja još jednom da poručim Hotiju da ne troši novac na kerozin ili ne znam čime dolaze. Mogu i s nama, mi imamo direktnu liniju do Njujorka a posle toga ćemo kolima do Vašingtona, posle toga za Brisel“, našalio se Vučić.

„Nemojte previše da očekujte od pritisaka i pretnji, jer time niko probleme nije rešio. Srbiji morate da ponudite nešto ozbiljno, morate da ponudite komrpomis, a ne da Albanci dobiju sve, a Srbi ništa“, poručio je onima koji računaju sa pritiskom na Srbiju.

Ponovio je da građani u Srbiji ne treba da brinu jer imaju jaču Srbiju, i rukovodstvo koji nije kakvo su nekada imali.

Upitan ponovo da prokomentariše to što je rekao da će da odbije susret sa Donaldom Trampom ukoliko je za to potrebno međusobno priznanje, Vučić je kazao da je on rekao da će oni sada da vagaju, da odlučuju da li će Tramp primiti njih ili ne.

„Ne verujem da će to toga da dođe. Ja sam mali da bih određivao gde će Tramp da dođe, a gde neće. Ja ne želim zbog susreta ili zbog bilo čega drugog a gde nema kompromisa da prihvatam ponude oko međusobnog priznanja“, naglasio je Vučić.

On je dodao da ne razume tezu o međusobnom priznanju, jer, kaže, Srbiji ne treba njihovo priznanje.

„Mi smo zainteresovani za saradnju, da ljudi razgovaraju jedni s drugima pa polako da vidimo. Mi smo zemlja koja je priznata u UN. Mi smo zainteresovani za normalizaciju odnosa s njima, za protok robe, ljudi, kapitala, usluga, za to smo zainteresovani za saradnju, za razgovor između ljudi i biznismena“.

„Ne morate da nas priznate nikada. Ne morate uopšte da nas priznate. Dali su vam da šutirate loptu, super, šutirajte loptu, a to da uđete u Interpol, u UN… to bez Srbije ne može. Dok vi ne razumete da morate da budete prema Srbiji drugačiji i da znate da Srbija nije kao vi, jer mi nemamo spomenik Medlin Olbrajrt. Kod nas ima spomenik Stefanu Nemanji. Mi imamo viševekovnu državnost, a ne da nam pretire sudovima za genocid“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

