Predlozi u NATO za produženje roka evakuacije iz Kabula

BRISEL – Nekoliko članica NATO predložilo je danas da aerodrom u Kabulu ostane otvoren za evakuaciju i nakon trenutno postavljenog roka za tu operaciju, što je 31. avgust.

„SAD su saopštile da vremenski rok za evakuaciju ističe 31. avgusta, ali je nekoliko naših saveznika naglasilo potrebu da se to po potrebi produži kako bi mogli da izvučemo što više ljudi“, saopštio je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare danas nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja NATO, prenosi Rojters.

On je naglasio da najveći izazov u ovom trenutku nije transport ljudi iz Kabula, već njihov prevoz do aerodroma, i da je to prioritetna potreba.

Stoltenberg je rekao i da je prioritet NATO da izvuče ljude iz Kabula i da održava aerodrom operativnim, a ocenio je da je situacija u Avganistanu teška i nepredvidiva.

Stoltenberg je ponovo pozvao talibane da dozvole bezbedan prolaz svim stranim državljanima i Avganistancima koji žele da izađu iz zemlje.

NATO je ovog leta nakon skoro dve decenije završio vojnu misiju u Avganistanu i povukao veći deo snaga iz te zemlje, ali Alijansa i dalje ima diplomatske predstavnike u Kabulu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.