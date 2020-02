Predsedavajući demokrata u Ajovi podneo ostavku

DEMOJN – Predsedavajući Demokratske partije u Ajovi Troj Prajs podneo je ostavku zbog loše organizacije kokusa u toj saveznoj državi, na kojima se birao stranački predsednički kandidat za izbore u novembru.

„Činjenica je da su demokrate zaslužile više od onoga što se dogodilo u noći kokusa. Kao predsedavajući ove stranke duboko mi je žao zbog onoga što se dogodilo i snosim odgovornost za bilo kakve propuste“, napisao je Prajs u pismu ostavke, objavio je CNN.

On je naveo da želi da ostane na toj funkciji, ali da veruje da je vreme da demokrate u Ajovi nastave dalje, a da bi im on to otežao ukoliko bi ostao na poziciji predsedavajućeg.

Njegova ostavka dolazi nakon haotičnih kokusa u Ajovi, koje je obeležilo kašnjenje rezultata zbog, kako se na kraju ispostavilo, tehničkih problema i greške u aplikaciji.

Najviše glasova za nominaciju za predsedničkog kandidata demokrata dobio je bivši gradonačelnik gradića Saut Bend u Indijani, Pit Butidžidž, koji je tesno pobedio senatora Bernija Sandersa iz Vermonta.

(Tanjug)