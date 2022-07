MOSKVA – Rakete, koje Vašington i Brisel isporučuju Ukrajini, zbog neprofesionalnosti kijevskog režima mogu da se vrate svojim vlasnicima poput bumeranga, izjavio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin.

„Rakete, koje Vašington i Brisel isporučuju Ukrajini, zbog neprofesionalnosti kijevskog režima mogu da se vrate svojim vlasnicima. To je princip bumeranga. Ministar odbrane Ukrajine Alekej Reznikov je izjavio da se ne razume u rakete, jer je on advokat i ne razlikuje jedan oblik naoružanja od drugog“, napisao je predsednik Državne dume Rusije na Telegramu.

Prema rečima Volodina, SAD u svojoj želji da prolongiraju rat do poslednjeg Ukrajinca Evropu pretvaraju u taoca, kojoj se ti pokloni mogu vratiti, preneo je Sputnjik.

Rusija je prethodno zapadnim zemljama uputila protestnu notu zbog isporuke naoružanja Ukrajini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da želja Zapada da Ukrajina pobedi Rusiju na bojnom polju samo umanjuje mogućnost mirovnog procesa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je naglasio da zapadne isporuke velike količine oružja Ukrajini ne doprinose uspešnosti rusko-ukrajinskih pregovora i da će imati negativni efekat.

(Tanjug)

